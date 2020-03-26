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中市副議長呼籲市府增加居家檢疫替代所數量 補貼房價

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
台中市副議長顏莉敏。圖／台中市副議長顏莉敏服務處提供
台中市副議長顏莉敏。圖／台中市副議長顏莉敏服務處提供

新冠肺炎全球大流行，中央流行疫情指揮中心規定，19日起所有入境者居家檢疫14天，更回溯3月5日至14日自歐洲入境者需居家檢疫，台中市居家檢疫人數爆增超過6000人，台中市副議長顏莉敏呼籲市府增加居家檢疫替代所的數量並補貼入住房價，增加入住意願，降低第一線人員的負擔。

顏莉敏表示，因新冠肺炎海外返國潮，居家檢疫人數持續增加，目前台中市居家檢疫人數已超過6000人，面對如此龐大的管控人數，又不時有違規趴趴走的情形，業務量爆增還得擔心自己被感染，負責追蹤管理的民政、警政第一線同仁壓力瀕臨破表。

她說台中市目前雖設有「居家檢疫替代所」，具有單獨的衛浴及空調，供應三餐及盥洗用品，讓無固定住所或擔心與家人共處的民眾入住，但目前只有170間房，且需要市府審核後才能入住，加上每日收費2000至3000元，14天下來也是一筆不小的開銷，造成目前低價房搶手，高價房少人的現象。

顏莉敏建議市府，居家檢疫者爆量，在管理及追蹤上有一定難度，不如擴大「居家檢疫替代所」的使用效能，降低同仁追蹤上的負擔，防疫物資一般民眾取得困難，藉由「居家檢疫替代所」的設置，可以讓專業人員作最有效的利用，並給與房價補貼，增加供給減輕負擔以提高入住的意願。

居家檢疫 台中市 新冠肺炎

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