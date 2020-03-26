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用路人注意！台74線拓寬施工 潭子往返松竹封閉8小時
交通部高速公路局第二新建工程將進行潭子系統交流道匝道3及匝道4，銜接既有台74線混凝土澆置施工作業，預計3月30日晚間9時30分至翌日5時30分封閉台74線潭子至松竹及松竹至潭子東西雙向行線，台中市警局大雅分局將進行交通管制，請用路人配合改道。
台中市警局大雅分局將進行交通管制，管制期間勢必影響原有車流正常運轉，若有造成塞車情形，請用路人提前改道行駛。大雅分局建議民眾可改行駛其他替代路線，其一，環中東路一段(中山路口)←→中山路←→松竹路←→環中東路二段(松竹路口)；其二，環中東路一段(中山路口)←→福貴路←→潭興路一段←→豐興路←→軍功路←→環中東路二段(松竹路口)。
大雅分局提醒民眾因施工路段屆時將全線封閉，請用路人多加利用警廣(FM94.5)、高速公路局1968路況通報及交通資訊顯示板等瞭解路況；行至施工路段時，也請配合路口員警及義交指揮改以替代道路行駛，遵循指示方向並減速慢行，以免發生交通意外。
大雅分局代理分局長林宏儒表示，施工期間雖利用離峰時段，但大雅分局仍會隨時注意工程周邊道路狀況，並增派警力加強交通疏導，請用路人體諒配合改道，以確保行車安全順暢。
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