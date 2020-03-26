用路人注意！台74線拓寬施工 潭子往返松竹封閉8小時

台中市豐陽國中與后綜高中滑冰隊，因中部地區缺乏練習場地，只好每周奔波往返台北小巨蛋滑冰場。滑冰隊前晚搭中型巴士在國道上與工程車擦撞，15名師生有13人輕傷。中市滑冰協會主委陳清龍昨天說，選手屢創佳績，都是多年來不辭辛勞換來的，籲市府快建標準滑冰場。台中市長盧秀燕說已選址，明年可動工。

2020-03-26 00:21