快訊

疫情衝擊！米其林1星「大三元酒樓」 停業2個月

血親或血仇？「索馬利X」的統獨對抗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用路人注意！台74線拓寬施工 潭子往返松竹封閉8小時

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
交通部高速公路局第二新建工程將進行潭子系統交流道匝道3及匝道4，銜接既有台74線混凝土澆置施工作業，預計3月30日晚間9時30分至翌日5時30分封閉台74線潭子至松竹及松竹至潭子東西雙向行線。圖／台中市警局大雅分局提供
交通部高速公路局第二新建工程將進行潭子系統交流道匝道3及匝道4，銜接既有台74線混凝土澆置施工作業，預計3月30日晚間9時30分至翌日5時30分封閉台74線潭子至松竹及松竹至潭子東西雙向行線。圖／台中市警局大雅分局提供

交通部高速公路局第二新建工程將進行潭子系統交流道匝道3及匝道4，銜接既有台74線混凝土澆置施工作業，預計3月30日晚間9時30分至翌日5時30分封閉台74線潭子至松竹及松竹至潭子東西雙向行線，台中市警局大雅分局將進行交通管制，請用路人配合改道。

台中市警局大雅分局將進行交通管制，管制期間勢必影響原有車流正常運轉，若有造成塞車情形，請用路人提前改道行駛。大雅分局建議民眾可改行駛其他替代路線，其一，環中東路一段(中山路口)←→中山路←→松竹路←→環中東路二段(松竹路口)；其二，環中東路一段(中山路口)←→福貴路←→潭興路一段←→豐興路←→軍功路←→環中東路二段(松竹路口)。

大雅分局提醒民眾因施工路段屆時將全線封閉，請用路人多加利用警廣(FM94.5)、高速公路局1968路況通報及交通資訊顯示板等瞭解路況；行至施工路段時，也請配合路口員警及義交指揮改以替代道路行駛，遵循指示方向並減速慢行，以免發生交通意外。

大雅分局代理分局長林宏儒表示，施工期間雖利用離峰時段，但大雅分局仍會隨時注意工程周邊道路狀況，並增派警力加強交通疏導，請用路人體諒配合改道，以確保行車安全順暢。

中東 台中市

延伸閱讀

潭子運動中心 將有兒童專屬空間

台中市第6座國民運動中心 潭子運動中心今上梁

台74線中清地下道 3月23日起夜間施工封閉

影／全台最大警分局分家了！ 大雅分局今風光揭牌

相關新聞

中市飲料店疑發生氣爆 兩名等公車高中女生受波及受傷

台中市大里區長興一街一家飲料店清晨6時許疑似發生氣爆，有兩名在店門口等公車的高中女生受波及受傷，所幸兩人均意識清楚，就醫...

用路人注意！台74線拓寬施工 潭子往返松竹封閉8小時

交通部高速公路局第二新建工程將進行潭子系統交流道匝道3及匝道4，銜接既有台74線混凝土澆置施工作業，預計3月30日晚間9...

影／因應疫情超前部署 台中市教育局建構遠距教學

因應新冠肺炎疫情升溫，台中市教育局建構線上教育資源中心，使用超過2000筆以上學習影片及教材，提供給居家檢疫及隔離的學生...

中市滑冰隊車禍 催建滑冰場…明年動工

台中市豐陽國中與后綜高中滑冰隊，因中部地區缺乏練習場地，只好每周奔波往返台北小巨蛋滑冰場。滑冰隊前晚搭中型巴士在國道上與工程車擦撞，15名師生有13人輕傷。中市滑冰協會主委陳清龍昨天說，選手屢創佳績，都是多年來不辭辛勞換來的，籲市府快建標準滑冰場。台中市長盧秀燕說已選址，明年可動工。

農民友善石虎生態 南投獎勵

為鼓勵民眾保育石虎棲地，農委會今年在南投縣試辦友善石虎生態服務給付，參與農地地主與社區巡守民眾即日起至4月24日，可向集集鎮、中寮鄉公所申請；發現疑似石虎危害家禽並且有相關事證，12月15日前通報南投縣農業處也會核發獎勵金。

彰化清水岩步道登山熱 口罩亂丟

新冠肺炎疫情影響，讓口罩的使用量很大，衍生「新廢棄物」；彰化清水岩後山步道多，寺方發現最近口罩亂丟，已造成清理負擔，昨在登山步道停車場入口設口罩專用垃圾桶，彰化環保局也請各公所宣導，口罩屬一般垃圾，確實丟進垃圾桶可減少製造垃圾。

直播+宅配 中部百貨、賣場救回商機

中部百貨購物節陸續開打，但受疫情衝擊買氣，百貨業今年改採「到府結帳服務」及「直播銷售」雙管齊下，期望拉回業績；且因疫情延燒，空氣清淨機、吸塵器都是熱賣商品，大賣場的空氣清淨機銷量更是同期兩倍。

議會採視訊 彰化備妥 台中、南投規畫

縣市政府或議會開會動輒上百人聚集，成了防疫缺口，台中市府率先採視訊與區長連線開會；昨台中市議員也建議開大會時改視訊，台中市議長張清照說，正研究設備與頻寬功能，並請示中央視訊會議的決議，是否具法律效應。

紓困！台中、鹿港、彰化市 市場租金減半

台中市政府對公有市場紓困原本租金打八折，但是昨天藍綠議員齊聲反映不足，台中市長盧秀燕立即宣布改打五折，4月1日起實施，87處，7000個攤商受惠。彰化市及鹿港鎮公所昨天也不約而同決定4到6月的公有零售市場攤租減半，並鼓勵民眾多消費。

生煤條例遭廢 中市議會決議提釋憲

台中市管制生煤自治條例遭中央廢止，中市議員質疑此舉已侵害地方的自治權限，市議會大會昨天決議，由市府與議會找法學專家、學者與藍綠代表共組釋憲工作小組，擬條文聲請釋憲；也有議員提出等疫情過後，要走上街頭抗議。

生煤條例提釋憲 中府設專家小組

「聲請釋憲先建立SOP！」台中議會臨時會25日決議，針對市府就行政院宣告管制生煤自治條例部分條文無效，決定提起釋憲一事，將由議會與市府共同邀集學者、專家組成小組，研議所提內容的適法程序與未來因應的SO

疫情延燒！清水岩登山步道人潮反增 沿路可見棄置口罩

新冠肺炎疫情影響，口罩使用量大，衍生新廢棄物，彰化清水岩後山步道多，寺方發現最近口罩亂丟已造成清理上的負擔，今天在登山步...

熱門新聞

居家檢疫男竟泡南陽街網咖4天 北市府今重罰100萬

再添1例 苗縣連兩天出現確診 累計達3例

竹縣新冠肺炎確診多2例 竹市多1例

基隆新冠肺炎確診今再增1例 與首例相隔2周引關注

台北會封城？ 柯文哲：先桌上演習、權限在中央

嘉義市第一起確診 英國女留學生校園群聚感染

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。