中市飲料店疑發生氣爆 兩名等公車高中女生受波及受傷

台中市大里區長興一街一家飲料店清晨6時許疑似發生氣爆，有兩名在店門口等公車的高中女生受波及受傷，所幸兩人均意識清楚，就醫後已返家休息，事故原因調查中。

兩女學生分別是立人高中和興大附農的高二女學生（均16歲），前者左膝擦傷、左髖骨痛，後者流鼻血。

據了解，消防局清晨6時33分據報，立即派遣第三大隊的大里、國光等分隊，出動各式救災車3輛、人員7人，由大里小隊長陳鍈燷帶隊前往搶救。

消防人員到達時，現場疑似氣爆，但無火煙，因此並未灑水；2名高中女生於門口被氣爆波及。