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中市飲料店疑發生氣爆 兩名等公車高中女生受波及受傷

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區長興一街一家飲料店清晨6時許疑似發生氣爆，有兩名在店門口等公車的高中女生受波及受傷。圖／台中市消防局提供
台中市大里區長興一街一家飲料店清晨6時許疑似發生氣爆，有兩名在店門口等公車的高中女生受波及受傷。圖／台中市消防局提供

台中市大里區長興一街一家飲料店清晨6時許疑似發生氣爆，有兩名在店門口等公車的高中女生受波及受傷，所幸兩人均意識清楚，就醫後已返家休息，事故原因調查中。

兩女學生分別是立人高中和興大附農的高二女學生（均16歲），前者左膝擦傷、左髖骨痛，後者流鼻血。

據了解，消防局清晨6時33分據報，立即派遣第三大隊的大里、國光等分隊，出動各式救災車3輛、人員7人，由大里小隊長陳鍈燷帶隊前往搶救。

消防人員到達時，現場疑似氣爆，但無火煙，因此並未灑水；2名高中女生於門口被氣爆波及。

據了解，飲料店是4樓透天屋，1樓供作飲料店使用，店面有兩桶液化石油氣鋼瓶，其中1桶開關沒有關閉，連接的管線脫落，造成瓦斯外洩，現場燃燒面積1平方公尺。

台中市大里區長興一街一家飲料店清晨6時許疑似發生氣爆，有兩名在店門口等公車的高中女生受波及受傷。圖／台中市消防局提供
台中市大里區長興一街一家飲料店清晨6時許疑似發生氣爆，有兩名在店門口等公車的高中女生受波及受傷。圖／台中市消防局提供
台中市大里區長興一街一家飲料店清晨6時許疑似發生氣爆，有兩名在店門口等公車的高中女生受波及受傷。圖／台中市消防局提供
台中市大里區長興一街一家飲料店清晨6時許疑似發生氣爆，有兩名在店門口等公車的高中女生受波及受傷。圖／台中市消防局提供

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