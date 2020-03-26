新冠肺炎疫情影響捐血量 弘光師生挽袖捐血

新冠肺炎疫情影響捐血量，弘光科技大學護理系學會25、26日舉辦捐血活動，許多師生一起挽袖捐血，希望透過自己的力量幫助更多的人，主辦活動的學生說，現在很多人擔心疫情宅在家不出門，捐血人數變少，這次活動預計將募集到至少200袋的捐血量。

弘光科大學務長閔宇經表示，新冠肺炎疫情日漸嚴重，學校也提升防疫措施，24日起校外人士除事前申請的必要洽公之外，禁止進入校園，師生進入均需配戴學生證或識別證，超過50人以上活動停止或延後辦理，一般的活動都須建立名冊及確實簽到。這次捐血活動依照捐血中心規定，除了量體溫外，也宣導從3月19日起曾出國的民眾回國後暫緩捐血28天，以確保血液品質安全。

主辦捐血活動的護理系學會會長劉品寬說，系學會每年舉辦4場的捐血活動，這學期原定在2月中一開學時便舉辦，受到新冠肺炎疫情影響，開學延後，也讓捐血活動延期，配合捐血中心的捐血車調度安排2天的捐血活動，希望這2天讓捐血量衝上200袋。

捐血活動從上午11點到下午5點30分，有學生下課後到場捐血，先配合量體溫、手部進行消毒，接著填寫問卷，再排隊上捐血車捐血，有時須等上30分鐘，學生依舊很有耐心，拉開距離排隊等著捐血。