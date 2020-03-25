生煤條例提釋憲 中府設專家小組

「聲請釋憲先建立SOP！」台中議會臨時會25日決議，針對市府就行政院宣告管制生煤自治條例部分條文無效，決定提起釋憲一事，將由議會與市府共同邀集學者、專家組成小組，研議所提內容的適法程序與未來因應的SOP。

「到底是疑似？或已是？」民進黨議員林德宇、何敏誠、陳世凱、江肇國等人在開議時即提出建議，市府日前提出釋憲專案報告後，議會事後所作結論，指稱行政院的作法「顯」有侵害地方自治權限，但目前尚未提出釋憲，釋憲內容也未提議員討論，應將「顯」字改為「疑」。

這項提議立即引起國民黨議員張瀞分等人的不滿。張瀞分反對說，行政院逕行宣告部分條文無效，已經侵害地方自治權限，如果要改，就將「顯」字改為「已」字。李中、楊正中議員也表示不同意將「顯」字改為「疑」。李麗華、黃健豪等議員則指出，空污法修正也不能要求各縣市一體適用。

國民黨議員普遍認為，台中各大工廠空污情況比花蓮更嚴峻，不同縣市本就須因地制宜制訂自治法規。國民黨團書記長陳政顯建議，釋憲是相當嚴謹的事，請議會與市府共同組成專案研究小組，邀請法學及法律學者、專家，及不分黨派議員共同研商提出釋憲的內容。

民進黨議會黨團總召陳世凱也表示，未來地方自治法規是否會與中央法令衝突，恐不止管制生煤這一件，議會應該建立一套標準作業流程加以因應。由於藍綠議員都贊成組成釋憲專案小組先行研商釋憲的內容、適法程序與未來因應的SOP。

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