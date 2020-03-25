快訊

曾創桃園多年住房率第1 晶悅飯店6月底將吹熄燈號

美堅稱「武漢病毒」 6國齊聲反對：毀掉世界秩序

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情延燒！清水岩登山步道人潮反增 沿路可見棄置口罩

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化清水岩寺登山步道也張貼文宣，呼籲民眾勿亂丟口罩。記者林敬家／攝影
彰化清水岩寺登山步道也張貼文宣，呼籲民眾勿亂丟口罩。記者林敬家／攝影

新冠肺炎疫情影響，口罩使用量大，衍生新廢棄物，彰化清水岩後山步道多，寺方發現最近口罩亂丟已造成清理上的負擔，今天在登山步道停車場入口設置口罩專用垃圾桶，彰化環保局也請各公所宣導，口罩屬於一般垃圾，確實丟進垃圾桶，可減少製造垃圾。

疫情延燒，彰化許多戶外場所人潮卻不減反增，其中清水岩寺後山的登山步道近來熱門，民眾運動健身，清水岩寺總幹事陳慶福說，除了過年期間遊客驟減，2月以來登山步道人潮相當多，許多人戴著口罩，卻缺乏公德心，將用過的口罩在清水岩寺廟宇周遭恣意亂丟，有礙觀瞻，也影響環境衛生，周末光是一天就可撿到4、50個棄置口罩。

清水岩寺步道過去未擺放垃圾桶，避免民眾將家裡垃圾整包拿出來丟在公用垃圾桶，但近日口罩棄置路邊問題大，陳慶福今天在清水岩寺停車場放置專用垃圾桶，呼籲民眾務必將用過口罩棄置到桶內。

彰化縣員榮醫療體系、員基醫院等也發現最近停車場隨意亂丟口罩的情況增加，員基醫院說，雖有設置垃圾桶，但可能口罩太輕，丟進戶外垃圾桶丟不準或隨風飄，現在平日上班時間由行政人員巡視，避免衍生髒亂。

彰化環保局廢管科長陳金蘭說，環保署原本希望地方政府能設置口罩的專用垃圾桶，但口罩屬於一般垃圾，丟進垃圾桶處理即可，為避免民眾錯亂，已請各鄉鎮公所宣導，將用過的口罩確實棄置垃圾桶。

彰化清水岩寺登山步道近日越來越多民眾用過的口罩隨意丟棄。記者林敬家／攝影
彰化清水岩寺登山步道近日越來越多民眾用過的口罩隨意丟棄。記者林敬家／攝影
彰化清水岩寺登山步道近日越來越多民眾用過的口罩隨意丟棄，總幹事陳慶福今天設置口罩專用垃圾桶。記者林敬家／攝影
彰化清水岩寺登山步道近日越來越多民眾用過的口罩隨意丟棄，總幹事陳慶福今天設置口罩專用垃圾桶。記者林敬家／攝影
彰化清水岩寺登山步道隨處可見棄置的口罩。記者林敬家／攝影
彰化清水岩寺登山步道隨處可見棄置的口罩。記者林敬家／攝影

口罩 登山步道 停車場

延伸閱讀

防疫商品搶翻天 龍崎農會免費送在地機關學校防疫

「口罩實名制2.0」第二輪預購開跑！4大超商領口罩優惠再加碼

疫情延燒謠言滿天飛 2月假消息數量暴增203%

因應新冠肺炎疫情 雲林128處長青食堂改外帶

相關新聞

疫情延燒！清水岩登山步道人潮反增 沿路可見棄置口罩

新冠肺炎疫情影響，口罩使用量大，衍生新廢棄物，彰化清水岩後山步道多，寺方發現最近口罩亂丟已造成清理上的負擔，今天在登山步...

台中防疫總動員！2副市長夜稽查酒店夜店日宣導量販店

新冠肺炎疫情升溫，台中市副市長令狐榮達今天率經發局長張峯源、衛生局人員等前往全聯福利中心台中市市政店，宣導業者落實量額溫...

台中人的青春！26年「大功圓保齡球館」4／30熄燈

又一間時代的眼淚！自1994開業至今，已經有26年歷史的台中「大功圓保齡球館」近日於官方臉書公告，由於租約到期的因素，因...

影／盧秀燕：建請中央規劃檢疫者家屬列入考量

新冠肺炎確診病例數突破兩百例，台中市長盧秀燕今天出席台中市議會第4次臨時會第3次會議時表示，居家檢疫或隔離者家人是否應有...

大甲媽祖遶境進香 鎮瀾宮：盼農曆8月舉辦

前新北市長朱立倫今天南下大甲鎮瀾宮參拜還願，祈求媽祖保佑大家平安，共度疫情難關，大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，希望疫情趕...

日月潭業者自救抵抗無薪假 歐式別墅、小木屋 下殺2折

面對疫情低迷，南投旅宿房間空著也是空著，日月潭青年活動中心宣布殺出2折破盤價，不但高檔6人歐洲別墅及湖濱小木屋限量推出包...

疫情吃緊 彰化一樣重賞每片5元收購荔枝椿象卵片

彰化縣去年因荔枝椿象為害，影響收成，縣府超前執行荔枝椿象「滅蟲計畫」，今年年初完成化學防治，目前正值開花期， 為避免施藥...

「幸運回家」武漢返台結束隔離 鄰長夫妻與孩子團聚

彰化縣一名鄰長過年前和陸籍妻子回中國湖北娘家探視病危命終的父親，卻因新冠肺炎滯留當地1個多月，本月10日搭乘武漢台商包機...

台中抗疫 15家夜店、KTV停業2周

台中市政府加強稽查力道，繼日前突擊臨檢大型夜店，昨晚再由副市長陳子敬率隊，前往酒店、KTV、夜店等大型娛樂場所聯合稽查，繼日前5家知名大型夜店，今日再有10家舞廳、KTV、卡拉OK、電子遊戲場業者響應停業2周，防堵疫情擴散。

南投兒童節慶祝大會因防疫取消 學生克服逆境精神不失

南投縣兒童節慶祝大會原訂31日在九族文化村舉辦，共有160多名模範兒童接受表揚，但加上師長人數超過400人，為避免群聚感...

妖怪村經營團隊月底易手 林志穎開創好呆庄第二春

著名的溪頭「妖怪村」是國內少見以文創形象打造的景點，隨著日前溪頭明山森林會館內部董監事改選後，現任總經理林志穎確定3月底...

長照機構謝絕訪客不孤單 仁馨樂活園爺奶上臉書報平安

新冠肺炎疫情影響，長照機構暫時謝絕訪客，除了透過視訊軟體讓住民和親朋好友相見歡外，仁馨樂活園區即日起，每周一讓住民上臉書...

熱門新聞

北市居家檢疫失聯對象找到人了 竟在南陽街打網咖！

影／夫婦應居家檢疫男卻開賓士趴趴走洽公 女提著菜返家

時隔一周再添1例 苗栗縣新冠肺炎累計達2例

新竹市新增本土病例 清大法籍研究人員確診新冠肺炎

居家檢疫男竟泡南陽街網咖4天 北市府今重罰100萬

留學生居家檢疫竟揪團轟趴 衛生局：建請取消補償費

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。