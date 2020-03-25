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疫情延燒！清水岩登山步道人潮反增 沿路可見棄置口罩
新冠肺炎疫情影響，口罩使用量大，衍生新廢棄物，彰化清水岩後山步道多，寺方發現最近口罩亂丟已造成清理上的負擔，今天在登山步道停車場入口設置口罩專用垃圾桶，彰化環保局也請各公所宣導，口罩屬於一般垃圾，確實丟進垃圾桶，可減少製造垃圾。
疫情延燒，彰化許多戶外場所人潮卻不減反增，其中清水岩寺後山的登山步道近來熱門，民眾運動健身，清水岩寺總幹事陳慶福說，除了過年期間遊客驟減，2月以來登山步道人潮相當多，許多人戴著口罩，卻缺乏公德心，將用過的口罩在清水岩寺廟宇周遭恣意亂丟，有礙觀瞻，也影響環境衛生，周末光是一天就可撿到4、50個棄置口罩。
清水岩寺步道過去未擺放垃圾桶，避免民眾將家裡垃圾整包拿出來丟在公用垃圾桶，但近日口罩棄置路邊問題大，陳慶福今天在清水岩寺停車場放置專用垃圾桶，呼籲民眾務必將用過口罩棄置到桶內。
彰化縣員榮醫療體系、員基醫院等也發現最近停車場隨意亂丟口罩的情況增加，員基醫院說，雖有設置垃圾桶，但可能口罩太輕，丟進戶外垃圾桶丟不準或隨風飄，現在平日上班時間由行政人員巡視，避免衍生髒亂。
彰化環保局廢管科長陳金蘭說，環保署原本希望地方政府能設置口罩的專用垃圾桶，但口罩屬於一般垃圾，丟進垃圾桶處理即可，為避免民眾錯亂，已請各鄉鎮公所宣導，將用過的口罩確實棄置垃圾桶。
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