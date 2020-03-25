日月潭業者自救抵抗無薪假 歐式別墅、小木屋 下殺2折

面對疫情低迷，南投旅宿房間空著也是空著，日月潭青年活動中心宣布殺出2折破盤價，不但高檔6人歐洲別墅及湖濱小木屋限量推出包月專案，提供不限個人或公司團體預定，甚至可自由安排親友入住；而溪頭教育中心決定與日月潭教師會館聯手包套3天2夜山水專案，希望拉住國旅的目光。

日月潭青年活動中心表示，各地旅宿業者都空出很多客房，但與其讓員工放無薪假，不如低價搶市，繼先前推出「向醫護人員致最敬禮」及5天長住專案後，考慮到國內確診人數上升，不少家庭有家屬進行14天居家檢疫及隔離的防疫需求，釋出歐洲別墅或家庭小木屋包月專案。

總經理柯經一說，因為疫情影響，全台的學校幾乎都取消或延期辦理團體活動，2月開學前，就一口被退訂2000間房間，營收一口氣少了700多萬，讓經營團隊擔心也會步上無薪假的情況，最考決定以低價長住專案來吸引國旅客人的注意，

即日起的日月潭包月防疫專案，至6月底止，破天荒的超低價用包月的方式，例如有3房1廳的別墅，現在包月價只要2折6萬6000元，就可以在日月潭擁有一整月的別墅使用權，不但每天有人打掃，而且還附贈每天6人早餐，另外小木屋包月只要3萬6000元，不限定單一個人或公司團體使用，詳情可電049-285-0070日月潭青年活動中心。