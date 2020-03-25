快訊

「以矛攻矛」反制中俄：美軍試射共用極音速武器

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日月潭業者自救抵抗無薪假 歐式別墅、小木屋 下殺2折

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭青年活動中心宣布殺出2折包月專案破盤價，高檔6人歐洲別墅及湖濱小木屋限量推出，詢問度高。記者黑中亮／攝影
日月潭青年活動中心宣布殺出2折包月專案破盤價，高檔6人歐洲別墅及湖濱小木屋限量推出，詢問度高。記者黑中亮／攝影

面對疫情低迷，南投旅宿房間空著也是空著，日月潭青年活動中心宣布殺出2折破盤價，不但高檔6人歐洲別墅及湖濱小木屋限量推出包月專案，提供不限個人或公司團體預定，甚至可自由安排親友入住；而溪頭教育中心決定與日月潭教師會館聯手包套3天2夜山水專案，希望拉住國旅的目光。

日月潭青年活動中心表示，各地旅宿業者都空出很多客房，但與其讓員工放無薪假，不如低價搶市，繼先前推出「向醫護人員致最敬禮」及5天長住專案後，考慮到國內確診人數上升，不少家庭有家屬進行14天居家檢疫及隔離的防疫需求，釋出歐洲別墅或家庭小木屋包月專案。

總經理柯經一說，因為疫情影響，全台的學校幾乎都取消或延期辦理團體活動，2月開學前，就一口被退訂2000間房間，營收一口氣少了700多萬，讓經營團隊擔心也會步上無薪假的情況，最考決定以低價長住專案來吸引國旅客人的注意，

即日起的日月潭包月防疫專案，至6月底止，破天荒的超低價用包月的方式，例如有3房1廳的別墅，現在包月價只要2折6萬6000元，就可以在日月潭擁有一整月的別墅使用權，不但每天有人打掃，而且還附贈每天6人早餐，另外小木屋包月只要3萬6000元，不限定單一個人或公司團體使用，詳情可電049-285-0070日月潭青年活動中心。

溪頭教育中心在推出賞螢超低價後，上午與日月潭教師會館達成合作，從4至6月平日的每個周日至周五（假日除外） ，凡報名親水日月潭，溪頭森呼吸活動，3天2夜只要3999元，讓遊客可暢遊溪頭教育園區及日月潭，含早、晚餐外，也贈送溪頭入園門票。

日月潭青年活動中心宣布殺出2折包月專案破盤價，高檔6人歐洲別墅及湖濱小木屋限量推出，詢問度高。記者黑中亮／攝影
日月潭青年活動中心宣布殺出2折包月專案破盤價，高檔6人歐洲別墅及湖濱小木屋限量推出，詢問度高。記者黑中亮／攝影

日月潭 溪頭 青年

延伸閱讀

無薪假人數急增 薪資補償周五實施

無薪假家數人數續增 許銘春：27日公告薪資補償計畫

無薪假員工申請人少 立委批「充電再出發」成效不彰

「被」放無薪假 老闆仍要幫你提繳勞退金！

相關新聞

「幸運回家」武漢返台結束隔離 鄰長夫妻與孩子團聚

彰化縣一名鄰長過年前和陸籍妻子回中國湖北娘家探視病危命終的父親，卻因新冠肺炎滯留當地1個多月，本月10日搭乘武漢台商包機...

影／盧秀燕：建請中央規劃檢疫者家屬列入考量

新冠肺炎確診病例數突破兩百例，台中市長盧秀燕今天出席台中市議會第4次臨時會第3次會議時表示，居家檢疫或隔離者家人是否應有...

大甲媽祖遶境進香 鎮瀾宮：盼農曆8月舉辦

前新北市長朱立倫今天南下大甲鎮瀾宮參拜還願，祈求媽祖保佑大家平安，共度疫情難關，大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，希望疫情趕...

日月潭業者自救抵抗無薪假 歐式別墅、小木屋 下殺2折

面對疫情低迷，南投旅宿房間空著也是空著，日月潭青年活動中心宣布殺出2折破盤價，不但高檔6人歐洲別墅及湖濱小木屋限量推出包...

疫情吃緊 彰化一樣重賞每片5元收購荔枝椿象卵片

彰化縣去年因荔枝椿象為害，影響收成，縣府超前執行荔枝椿象「滅蟲計畫」，今年年初完成化學防治，目前正值開花期， 為避免施藥...

台中抗疫 15家夜店、KTV停業2周

台中市政府加強稽查力道，繼日前突擊臨檢大型夜店，昨晚再由副市長陳子敬率隊，前往酒店、KTV、夜店等大型娛樂場所聯合稽查，繼日前5家知名大型夜店，今日再有10家舞廳、KTV、卡拉OK、電子遊戲場業者響應停業2周，防堵疫情擴散。

南投兒童節慶祝大會因防疫取消 學生克服逆境精神不失

南投縣兒童節慶祝大會原訂31日在九族文化村舉辦，共有160多名模範兒童接受表揚，但加上師長人數超過400人，為避免群聚感...

妖怪村經營團隊月底易手 林志穎開創好呆庄第二春

著名的溪頭「妖怪村」是國內少見以文創形象打造的景點，隨著日前溪頭明山森林會館內部董監事改選後，現任總經理林志穎確定3月底...

長照機構謝絕訪客不孤單 仁馨樂活園爺奶上臉書報平安

新冠肺炎疫情影響，長照機構暫時謝絕訪客，除了透過視訊軟體讓住民和親朋好友相見歡外，仁馨樂活園區即日起，每周一讓住民上臉書...

廢生煤條例台中市府與議會要釋憲？光字眼藍綠就吵

台中市管制生煤自治條例遭中央廢止，台中市議會質疑此「顯有侵害地方自治權限」，將由市府與議會共同研議向司法官聲請釋憲，但今...

保育石虎給獎勵 中寮農民種紅薯養老鼠讓石虎有食物

為鼓勵民眾保育石虎棲地，農委會今年持續在南投縣試辦友善石虎生態服務給付，參與友善石虎農地及社區巡守民眾，即日起至4月24...

停業抗肺炎！老牌白雪大舞廳響應市府 明起停業一周

為了對抗新冠肺炎疫情，台中市政府向酒店、夜店、KTV等娛樂場所業者宣導，希望能暫停營業，避免群聚感染，截至昨天為止，已有...

熱門新聞

北市居家檢疫失聯對象找到人了 竟在南陽街打網咖！

影／夫婦應居家檢疫男卻開賓士趴趴走洽公 女提著菜返家

時隔一周再添1例 苗栗縣新冠肺炎累計達2例

新竹市新增本土病例 清大法籍研究人員確診新冠肺炎

居家檢疫男竟泡南陽街網咖4天 北市府今重罰100萬

留學生居家檢疫竟揪團轟趴 衛生局：建請取消補償費

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。