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大甲媽祖遶境進香 鎮瀾宮：盼農曆8月舉辦

中央社 / 記者趙麗妍台中25日電
2018年大甲媽祖遶境起駕上萬信眾擠爆廟埕。本報資料照片
2018年大甲媽祖遶境起駕上萬信眾擠爆廟埕。本報資料照片

前新北市長朱立倫今天南下大甲鎮瀾宮參拜還願，祈求媽祖保佑大家平安，共度疫情難關，大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，希望疫情趕快消失，今年農曆8月能舉辦遶境進香活動。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香為期9天8夜活動，年年吸引大批信眾相隨，今年原訂3月19日起駕，因應武漢肺炎疫情而延後，去年參加遶境活動的朱立倫今天南下鎮瀾宮參拜向媽祖還願。

朱立倫和鄭銘坤等人茶敘時，鄭銘坤表示，希望疫情趕快消失，今年農曆8月能舉辦媽祖遶境活動。

鄭銘坤表示，「盼望農曆8月舉辦媽祖遶境進香活動」，只是茶敘中的閒聊話題，確切遶境進香的日期會等待疫情趨緩後再決定，最終遶境的時間，也會請教中央流行疫情指揮中心做專業的防疫判斷後決定。

朱立倫表示，去年參加遶境進香活動時，沿途感受到台灣人的熱情，相當感動，今年原本要再跟隨媽祖遶境，未料因疫情而延後，祈求媽祖庇佑全民平安，共度疫情難關。

前國民黨立委顏寬恒展現地主之誼，帶著朱立倫品嚐百年歷史的在地隱藏版美食炸粿，朱立倫笑說，自己最喜歡小吃，和顏寬恒品嚐了多種口味的炸粿。

遶境 疫情 媽祖 新冠肺炎 朱立倫

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