聽新聞
test
0:00 / 0:00
大甲媽祖遶境進香 鎮瀾宮：盼農曆8月舉辦
前新北市長朱立倫今天南下大甲鎮瀾宮參拜還願，祈求媽祖保佑大家平安，共度疫情難關，大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，希望疫情趕快消失，今年農曆8月能舉辦遶境進香活動。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香為期9天8夜活動，年年吸引大批信眾相隨，今年原訂3月19日起駕，因應武漢肺炎疫情而延後，去年參加遶境活動的朱立倫今天南下鎮瀾宮參拜向媽祖還願。
朱立倫和鄭銘坤等人茶敘時，鄭銘坤表示，希望疫情趕快消失，今年農曆8月能舉辦媽祖遶境活動。
鄭銘坤表示，「盼望農曆8月舉辦媽祖遶境進香活動」，只是茶敘中的閒聊話題，確切遶境進香的日期會等待疫情趨緩後再決定，最終遶境的時間，也會請教中央流行疫情指揮中心做專業的防疫判斷後決定。
朱立倫表示，去年參加遶境進香活動時，沿途感受到台灣人的熱情，相當感動，今年原本要再跟隨媽祖遶境，未料因疫情而延後，祈求媽祖庇佑全民平安，共度疫情難關。
前國民黨立委顏寬恒展現地主之誼，帶著朱立倫品嚐百年歷史的在地隱藏版美食炸粿，朱立倫笑說，自己最喜歡小吃，和顏寬恒品嚐了多種口味的炸粿。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言