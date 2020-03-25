疫情吃緊 彰化一樣重賞每片5元收購荔枝椿象卵片

彰化縣去年因荔枝椿象為害，影響收成，縣府超前執行荔枝椿象「滅蟲計畫」，今年年初完成化學防治，目前正值開花期， 為避免施藥危害蜜蜂授粉，改以釋放平腹小蜂、摘除卵塊或移除成蟲等生物或物理防治，縣長王惠美今天上午實地到芬園荔枝園視察監測成果，透過無人機空投平腹小蜂，也鼓勵鄉親一起摘荔枝椿象卵片賺獎金。

「除了防疫新冠肺炎，農業上防疫也要注意。」王惠美說，彰化縣荔枝種植面積約1000公頃，居全台第五，主要分布在八卦山脈，但其中廢園的也有200公頃，所以特別透過平腹小蜂做了一個荔枝椿象的監測研究，希望能逐年消滅，去年就消滅掉168萬隻椿象，收了12萬片荔枝椿象卵片，在現場看到荔枝樹開了滿滿的花，已經有初步成果，預期今年可以大豐收。

縣府農業處表示，目前正值荔枝開花期，許多樹稍、葉片至花蕊都可以看到越冬的荔枝椿象開始活動與繁殖，因荔枝椿象會吸食花穗汁液，影響果樹收成，縣府從今年2月17日起，啟動每片5元收購荔枝椿象卵片，目前已收購2萬餘片荔枝椿象卵片，將持續收購至5月28日止，歡迎民眾踴躍參與共同防治。

今年3到4月則啟動生物防治，應用無人機在約200公頃的廢棄園區，包括彰化市、芬園、花壇、員林市、大村、田中、社頭及二水等8個鄉鎮市，空投192萬隻「雌性」平腹小蜂，雌小蜂會將卵產於荔枝椿象卵內，被寄生的卵粒則無法順利孵化出椿象若蟲，20天後從卵內羽化的平腹小蜂又可於田間繼續尋找荔枝椿象的卵寄生，透過平腹小蜂生物防治法可友善環境，減少農藥使用及逐年降低荔枝椿象危害。