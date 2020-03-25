「幸運回家」武漢返台結束隔離 鄰長夫妻與孩子團聚

彰化縣一名鄰長過年前和陸籍妻子回中國湖北娘家探視病危命終的父親，卻因新冠肺炎滯留當地1個多月，本月10日搭乘武漢台商包機返台，歷經14天的隔離，今天上午終於回到彰化家中，家人準備麵線迎接，高齡老母親放下心中大石，夫妻看到剛滿1歲的女兒趕緊上前擁抱。

李姓鄰長與妻今天返家後，當地里長到場關心，李妻也透過電話向地方首長表達感謝，她說，抵達隔離所就分得關懷包，裡面有口罩、耳溫槍以及日常用品，在隔離所三餐固定，便當有魚有肉，有時還有雙主菜， 雖然不能外出，但住的地方有電視，也可透過手機網路等與家人聯繫，對於醫護人員這段時間的辛勞相當感激。她也說，目前還有1千多名陸配滯留大陸，自己能順利返台已感到相當幸運。