聽新聞
test
0:00 / 0:00
「幸運回家」武漢返台結束隔離 鄰長夫妻與孩子團聚
彰化縣一名鄰長過年前和陸籍妻子回中國湖北娘家探視病危命終的父親，卻因新冠肺炎滯留當地1個多月，本月10日搭乘武漢台商包機返台，歷經14天的隔離，今天上午終於回到彰化家中，家人準備麵線迎接，高齡老母親放下心中大石，夫妻看到剛滿1歲的女兒趕緊上前擁抱。
李姓鄰長與妻今天返家後，當地里長到場關心，李妻也透過電話向地方首長表達感謝，她說，抵達隔離所就分得關懷包，裡面有口罩、耳溫槍以及日常用品，在隔離所三餐固定，便當有魚有肉，有時還有雙主菜， 雖然不能外出，但住的地方有電視，也可透過手機網路等與家人聯繫，對於醫護人員這段時間的辛勞相當感激。她也說，目前還有1千多名陸配滯留大陸，自己能順利返台已感到相當幸運。
李男說，1月20日與妻回鄉探親，卻因新冠肺炎無法返台，當時求助在地的「對台辦」，登記資料等候通知，但第一駕武漢包機飛回台灣時根本不知道，2月5日原本同知可回家，但在到機場途中又被通知班機取消，反反覆覆之下相當擔憂，直到搭上飛機平安返台才放心，回家仍會自主管理，注意身體狀況。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言