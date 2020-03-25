台中公有市場租金 4月1日起八折變五折
台中市府針對疫情提出紓困方案，但藍綠議員李中、鄭功進今天都反映，打八折根本緩不濟急，也無助益；台中市長盧秀燕從善如流，馬上宣布改打五折，4月1日起實施，共87處，5700夜市攤商受惠。
李中議員指出，目前疫情愈來愈嚴重，市府有心紓困，是否應重新檢討預算與幫助廠商措施，尤其對傳統市場，打八折已明顯不足，應檢討提高額度。鄭功進也反映，廠商生意掉了5成以上，打八折沒意義。
盧秀燕表示，當時疫情尚未如此嚴重，市府的紓困措施，一直在做「滾動式」檢討，認同議員提案，決定4月1日起公有、市有傳統租金租金改打五折，另也再提安心補助，住旅館每戶提供5千補助。
經濟發展局長張峯源說明，第一箭「市場攤商租金打折」適用對象包括全市42處公有零售市場、8處道路型攤販集中區、公有民營37處市場（不含全聯、楓康及統一等3大超商），共約7000攤商受惠。
張局長強調，除了攤商租金及使用費打折，市府也提供3月後各期使用費及租金展延至9月繳納，未來仍將依疫情發展、參酌其他縣市的折扣數持續研議更好的方案，與民眾站在同一陣線。
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