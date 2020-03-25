南投兒童節慶祝大會因防疫取消 學生克服逆境精神不失

南投縣兒童節慶祝大會原訂31日在九族文化村舉辦，共有160多名模範兒童接受表揚，但加上師長人數超過400人，為避免群聚感染，南投縣政府決定取消慶祝大會，獎狀和獎品由各校發給得獎學生，受獎的小朋友表示可以理解，畢竟做好防疫確保健康最重要。

今年因為新冠肺炎疫情影響，國中小學延後兩周開學，上學也要量體溫、勤洗手，做好個人衛生，比過去更注意防疫。南投縣兒童節慶祝大會，今年表揚全縣模範兒童、總統教育獎入選學生及慈孝家庭楷模計160多人，除了品學兼優，有些兒童重病或身障，甚至家庭變故，但他們克服困境奮發向上，除了學習優異，更是父母、長輩的好幫手。

南投縣教育處副處長王淑玲說，兒童節慶祝大會訂31日在日月潭九族文化村舉辦，除了獎狀、獎品，也讓得獎的小朋友參觀九族文化村，但因為疫情持續延燒，參加學生和師長超過400人，為了避免群聚感染風險，只好取消表揚大會。

但學生的表現仍值得肯定，今年推薦總統教育獎初選3名學生，有2人是國小、1人是旭光高中國中部三年級的胡鑫。她是單親家庭，和父親、祖母住在埔里鎮，靠種菜和打零工維生。雖然生活相當困難，胡鑫相當孝順，放假就幫祖母種菜、協助照顧姑姑的孩子，還幫公益團體協助發放物資、協助教養院整理環境。