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妖怪村經營團隊月底易手 林志穎開創好呆庄第二春

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
妖怪村現任總經理林志穎將隨同伯父林光演退休，離開經營團隊，重新打造好呆庄的事業第二春。記者黑中亮／攝影
妖怪村現任總經理林志穎將隨同伯父林光演退休，離開經營團隊，重新打造好呆庄的事業第二春。記者黑中亮／攝影

著名的溪頭妖怪村」是國內少見以文創形象打造的景點，隨著日前溪頭明山森林會館內部董監事改選後，現任總經理林志穎確定3月底將卸下職務後，宣布退出經營團隊，內部人士透露，4月起「妖怪村」品牌初期或許會延續使用，但未來新團隊是否有新創意，就由後繼者決定。

921震災後，林志穎接下家族飯店事業，在伯父林光演的重用下，12年前打造全新妖怪村景點，以創意行銷手法，一手成功塑造溪頭妖怪村文創品牌後，讓溪頭遊客的年齡層由40歲降低到20歲，經過林志穎的整頓與重新包裝，讓因地震而沒落的溪頭，再次躍上觀光熱門景點。

妖怪村貼近年輕人的思維，幾乎每年春節或連續假期，聯手溪頭森林園區都能夠吸引近15萬人次造訪，車陣綿延近10公里，更名列交通部觀光局「春節熱門旅遊易塞車路線」的第二位，文化創意模式，不僅一度引人模仿，在竹山興建類似的桃太郎村（已關閉），大陸更有人直接複製興建同名景區。

如今高齡84歲的董事長林光演即將交棒，林志穎表示，將會隨同伯父林光演進退，退出團隊後，將重新布局，開創個人的事業第二春，回到父親林光烈的和雅谷老家，取名好呆（台語」雖有笨傻的意思，卻是返璞歸真的民宿露營區，重新以擅長文創理念經營「好呆庄」，5月將正式對外亮相。

林志穎並說，堂兄林淇園4月1日起接下新任董事長，原本也擁有豐富的事業經營理念，相信在堂兄的新思維帶領下，明山森林會館業務將會有一番新氣象。

妖怪村現任總經理林志穎將隨同伯父林光演退休，離開經營團隊，重新打造好呆庄的事業第二春。記者黑中亮／攝影
妖怪村現任總經理林志穎將隨同伯父林光演退休，離開經營團隊，重新打造好呆庄的事業第二春。記者黑中亮／攝影

溪頭 妖怪村

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