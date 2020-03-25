長照機構謝絕訪客不孤單 仁馨樂活園爺奶上臉書報平安

新冠肺炎疫情影響，長照機構暫時謝絕訪客，除了透過視訊軟體讓住民和親朋好友相見歡外，仁馨樂活園區即日起，每周一讓住民上臉書和家人說話，住民說出他想告訴家人的話，工作人員寫好圖卡後，拍照傳上臉書傳家書，住民長輩雪娥奶奶說，她都待在機構內很安全，反而是要叮嚀兒女不要趴趴走；林姓阿公叮嚀家人要記得吃飯，吃飽才有抵抗力，還有記得來約視訊。

台中大甲的仁馨樂活園區執行長王詩婷指出，除了生理上的防護，心理層面也是需要重視的一環，護理之家內的住民短時間內難與家人親自見面，面臨的孤獨感是一大考驗。為讓住民不因減少會面機會而心情低落，也希望子女能放心，仁馨樂活園區夥伴製作一系列照片，將長輩的話語寫成字卡，請親友安心，並在防疫協助長輩學習使用APP視訊與家人互動，平常也規劃多種創意活動，讓住民感受「樂活」的氣氛。

園區平日定期規劃各種手工勞作藝術或運動競賽，近日特別安排芳療足浴，讓園區夥伴代替無法前來的子女為長輩泡腳服務；情人節則陪伴長輩親手製作巧克力，體驗DIY的成就感。