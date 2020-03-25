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廢生煤條例台中市府與議會要釋憲？光字眼藍綠就吵

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
台中市府與議會是否要為中央廢生煤條例釋憲？今光為一個字，藍綠就吵翻天，國民黨議員抗議指被抺黑。記者張明慧／攝影
台中市府與議會是否要為中央廢生煤條例釋憲？今光為一個字，藍綠就吵翻天，國民黨議員抗議指被抺黑。記者張明慧／攝影

台中市管制生煤自治條例遭中央廢止，台中市議會質疑此「顯有侵害地方自治權限」，將由市府與議會共同研議向司法官聲請釋憲，但今光在確認會議紀錄，1個字就引發藍綠互嗆，被迫暫停會議。

民進黨議員林德宇認為，字眼使用「顯有侵害地方自治權」太過，應改為「疑」；但國民黨議員陳政顯、李中與張瀞分表示，改為「已」侵害地方自治才對，雙方起爭議。

綠營江肇國認為，不僅會議紀錄字眼有問題，且市府的「釋憲文」至今也未寫出送審，討論無意義；他並批之前在審查生煤管制自治條例時，李中與楊正中議員有不同意見，如今要「改過自新」很好，但不要討論過去，而是要展望未來。

此引楊正中和李中抗議，大罵「不要斷章取義」，藍綠吵成一團；議長張清照宣布休息，讓藍綠冷靜。

楊正中和李中事後解釋，當初對生煤管制條例有意見，是要求逐年檢討減煤量，而非目年才檢討一次，並非反對。

國民黨團書記長陳政顯和楊正中議員說，「把關市民健康是議員責任，市議會不可自宮權力」；認為行政院趁全國為疫情兵疲馬困對生煤自治條例開鋤，是置市民健康不顧嗎？堅持提釋憲。

民進黨團總召陳世凱議員建議，不需為字眼打轉，盧秀燕市長也應自己鑄一把劍，自修自治條例改善空汙，而非用林佳龍的劍。

台中市府與議會是否要為中央廢生煤條例釋憲？今光為一個字，藍綠吵翻天，民進黨議員江肇國指之前國民黨反對，現「改過自新」，言詞再引爭議。記者張明慧／攝影
台中市府與議會是否要為中央廢生煤條例釋憲？今光為一個字，藍綠吵翻天，民進黨議員江肇國指之前國民黨反對，現「改過自新」，言詞再引爭議。記者張明慧／攝影
台中市府與議會是否要為中央廢生煤條例釋憲？今天上午光為一個字，藍綠就吵翻天。記者張明慧／攝影
台中市府與議會是否要為中央廢生煤條例釋憲？今天上午光為一個字，藍綠就吵翻天。記者張明慧／攝影

釋憲 民進黨 台中市

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