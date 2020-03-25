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保育石虎給獎勵 中寮農民種紅薯養老鼠讓石虎有食物

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府友善石虎生態服務給付，鼓勵農友參與保育石虎。圖／特生中心提供
南投縣政府友善石虎生態服務給付，鼓勵農友參與保育石虎。圖／特生中心提供

為鼓勵民眾保育石虎棲地，農委會今年持續在南投縣試辦友善石虎生態服務給付，參與友善石虎農地及社區巡守民眾，即日起至4月24日可向集集鎮、中寮鄉公所申請；若發現疑似石虎危害家禽並有相關事證，於12月15日前通報南投縣農業處也會核發獎勵金。

中寮鄉范姓農民說，他是養雞農戶，農場內有2隻石虎生活，石虎的主食是老鼠，所以他在農場內種植紅薯，讓老鼠有食物吃，也讓石虎有老鼠吃。但石虎也會偷雞吃，造成經濟損失，所以中寮鄉農民推動綠色保育產品認證，希望消費過購買友善石虎農作的產品，增加農民的收入，提高農人保育石虎保育野生動物的意願，達到農業和保育石虎友善共存的環境。

農業處友善石虎農地方面，集集鎮、中寮鄉農牧用地土地面積一分地以上，有實際生產，不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，且農作物符合農藥安全檢出規範，每公頃核發2萬元獎勵金。若配合架設相機監測在3個月內監測到石虎，每個案區域再加發1萬元獎勵金。

參與的民眾每年需參加友善農業課程至少4小時，務必擇1場次參加。縣府舉辦的5場課程時間為5月6日、16日下午1點在中寮鄉公所；5月13日下午1點在中寮鄉龍岩集會所；5月12日、17日下午1點在集集鎮特生中心。報名網址https://reurl.cc/j75nDD，或向集集鎮公所、中寮鄉公所報名。

社區巡守部分，集集鎮、中寮鄉10人以上成立巡守隊巡守石虎棲地、通報及協助拆除違法獵具、辦理石虎保育宣導、協助設置家禽場域圍網等保育工作，每年最多可獲得6萬元獎勵金。在巡守範圍內，配合架設相機監測到石虎，每次核發5萬元獎勵金，每年2次為限，每次相隔至少3個月以上。

試辦期間南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、水里鄉放養家禽場域，若疑似石虎入侵危害家禽，不危害石虎生命，保留相關事證或拍照，立即通報縣府處理(電話2235556)，經勘查有危害事證者，先核發3000元獎勵金，願意配合監測者並於3個月內監測到石虎，每場域再加發1萬元獎勵金，每場域以1次為限。

石虎 集集 農民

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