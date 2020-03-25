停業抗肺炎！老牌白雪大舞廳響應市府 明起停業一周

為了對抗新冠肺炎疫情，台中市政府向酒店、夜店、KTV等娛樂場所業者宣導，希望能暫停營業，避免群聚感染，截至昨天為止，已有15家的業者響應，宣布暫停營業2周，位於台中市北區、具有50多年歷史的老字號白雪大舞廳，也在今天宣布，願意配合防疫政策，從明天起，暫停營業一周，確保消費者的健康與安全。

台中市第二警分局表示，感謝白雪大舞廳願意配合市府防疫政策，自行宣布暫停營業，除了白雪大舞廳外，另外北區還有卡莎舞廳、動感舞場、大中電子遊藝場等4家娛樂場所的業者，宣布願意停業7至10天，進行全面消毒整潔工作，之後再看疫情發展再決定是否繼續停業，業者也希望所有消費者能配合在家自主管理，減少外出。

台中市第二警分局長蔡元戎說，感謝業者為了確保消費民眾安全，自主配合政府防疫政策停業，也呼籲民眾，目前國內疫情正面臨關鍵時刻，市民應配合政府共同防堵疫情擴散，減少出入人潮聚集、易造成群聚感染的場所。同時，請居家隔離或居家檢疫的民眾確實遵守相關法令規定，切勿心存僥倖，四處趴趴走，違者將建議處以重罰，最高可處100萬元罰鍰；分局已要求所屬將持續並密集會同衞生單位加強實施擴大臨檢勤務，以有效防堵違反檢疫及隔離規定情事發生。