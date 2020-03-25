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停業抗肺炎！老牌白雪大舞廳響應市府 明起停業一周

聯合報 / 記者陳宏睿/台中即時報導
台中市北區老牌白雪大舞廳配合市府防疫政策，宣布從明天起停業1周。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區老牌白雪大舞廳配合市府防疫政策，宣布從明天起停業1周。記者陳宏睿／翻攝

為了對抗新冠肺炎疫情台中市政府向酒店、夜店、KTV等娛樂場所業者宣導，希望能暫停營業，避免群聚感染，截至昨天為止，已有15家的業者響應，宣布暫停營業2周，位於台中市北區、具有50多年歷史的老字號白雪大舞廳，也在今天宣布，願意配合防疫政策，從明天起，暫停營業一周，確保消費者的健康與安全。

台中市第二警分局表示，感謝白雪大舞廳願意配合市府防疫政策，自行宣布暫停營業，除了白雪大舞廳外，另外北區還有卡莎舞廳、動感舞場、大中電子遊藝場等4家娛樂場所的業者，宣布願意停業7至10天，進行全面消毒整潔工作，之後再看疫情發展再決定是否繼續停業，業者也希望所有消費者能配合在家自主管理，減少外出。

台中市第二警分局長蔡元戎說，感謝業者為了確保消費民眾安全，自主配合政府防疫政策停業，也呼籲民眾，目前國內疫情正面臨關鍵時刻，市民應配合政府共同防堵疫情擴散，減少出入人潮聚集、易造成群聚感染的場所。同時，請居家隔離或居家檢疫的民眾確實遵守相關法令規定，切勿心存僥倖，四處趴趴走，違者將建議處以重罰，最高可處100萬元罰鍰；分局已要求所屬將持續並密集會同衞生單位加強實施擴大臨檢勤務，以有效防堵違反檢疫及隔離規定情事發生。

據查，白雪大舞廳是台中市唯一領有正式「舞廳牌照」老字號舞廳，在1964年開幕，標榜舞廳採用開放式空間設計、搭配樂隊演奏，是許多台中市企業人士及老台中人的回憶，但近年來隨著消費型態改變，生意已不如往日風光，但仍有不少忠實老顧客，會固定上門消費，目前由蔡家的第二代經營。

台中市北區老牌白雪大舞廳配合市府防疫政策，宣布從明天起停業1周。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區老牌白雪大舞廳配合市府防疫政策，宣布從明天起停業1周。記者陳宏睿／翻攝

台中市 疫情 新冠肺炎

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