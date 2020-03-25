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夫婦應居家檢疫男卻開賓士趴趴走洽公 女提著菜返家

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
居家檢疫對象陳妻擅自外出趴趴走，被警方通知返家。記者林敬家／翻攝
居家檢疫對象陳妻擅自外出趴趴走，被警方通知返家。記者林敬家／翻攝

新冠肺炎疫情延燒，政府全力防疫，但彰化員林分局又接獲有居家檢疫對象外出趴趴走，陳姓男子夫婦本月12號從荷蘭入境，依規定需應居家檢疫，14天內不得外出，陳男卻在前天上午10點多外出談公事，陳妻則外出買藥，警方透過電子監控防疫系統發現異常，他們在被通知後，離家約40分鐘後返家。

警方本月23日上午透過電子監控防疫專用手機發報得知，居住在員林市有居家檢疫陳姓夫妻違反規定離開居家範圍，立即調派員林派出所員警前往查察，也通知兩人趕快返家，陳男在半小時左右開著賓士車返家，他說，這幾天沒去公司一定要進去蓋章，是因接洽客戶洽談合約等事才會離家。

陳妻則在離家40多分鐘後才騎機車返家，她稱是到藥房拿藥，但警方在他機車上也看到一包菜，警方依據供述調閲路口監視器畫面追查屬實，全案依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，函請彰化縣衛生局依法辦理。

員林分局長洪文宏表示，適逢防疫期間，全民均須配合防疫措施，若違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項規定，最高可處新1百萬元以下罰鍰；並呼籲民眾能遵守規定，勿以身試法。

居家檢疫陳姓男子擅自離家，被經方通知返家。記者林敬家／翻攝
居家檢疫陳姓男子擅自離家，被經方通知返家。記者林敬家／翻攝
居家檢疫陳姓男子擅自離家，被經方通知返家，才開著車從公司回來。記者林敬家／翻攝
居家檢疫陳姓男子擅自離家，被經方通知返家，才開著車從公司回來。記者林敬家／翻攝

新冠肺炎 居家檢疫 衛生局

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