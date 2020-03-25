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因應新冠肺炎疫情衝擊 彰化與鹿港公有市場租金減半

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市長林世賢今天上午到彰化市華陽市場關心攤商生意，並當場宣布，為體恤新冠肺炎疫情造成攤商經營困難，決定彰化市華陽、民生、民權及南門市場現有500多格攤商，從4到6月份的租金減半。記者劉明岩／攝影
彰化市長林世賢今天上午到彰化市華陽市場關心攤商生意，並當場宣布，為體恤新冠肺炎疫情造成攤商經營困難，決定彰化市華陽、民生、民權及南門市場現有500多格攤商，從4到6月份的租金減半。記者劉明岩／攝影

新冠肺炎疫情衝擊，傳統市場生意大受影響，彰化市及鹿港鎮公所不約而同，都決定4到6月的公有零售市場攤租減半，照顧攤商，並鼓勵民眾多消費，共同度過難關。

彰化市長林世賢今天上午到彰化市華陽市場關心攤商生意，並當場宣布，為體恤新冠肺炎疫情造成攤商經營困難，決定彰化市華陽、民生、民權及南門市場現有500多格攤商，從4到6月份的租金減半，儘管市公所少了200多萬元租金收入，但這是政府該做的事。很多攤商當場都鼓掌歡呼。

張姓攤商說，這段疫情，很多消費者不敢上菜市場買菜，餐廳也因生意不好，採買變少了，估計生意少了約3成，平時市場熱鬧滾滾，現在變得冷冷清清。在獲知市公所決定減半租金，原本不敢相信，但市長都親自來說了，才相信這個事實，真的很高興。

林世賢同時建議消費者來菜市場買菜時，要戴口罩，而市公所也要求管理單位每天都做好防疫消毒工作，讓民眾安心前來消費，大家一起度過難關。

鹿港鎮長許志宏接獲許多攤商反映，昨天也宣布鹿港鎮公所管理的第一公有零售市場、果菜市場、早市攤販零售市場等3處公有攤商，第一階段先於109年4月至6月共3個月的攤租減半，以補貼攤商因新冠肺炎疫情導致收益的損失，雖然一個月會短收約50萬元，但為了體恤攤商辛苦，鎮公所還是要做。

第一公有市場自治委員會會長黃俊文表示，這次疫情對鹿港第一市場的生意影響很大，平日業績下滑約有5至6成，假日雖然人潮比較多，但也比以前少了3成。

在第一市場經營豬肉攤多年的洛津里長黃文秋表示，很少看到景氣如此，自從新冠病毒出現之後，民眾減少出門，攤商生意下跌，所以鎮公所的減租措施，對攤商很有幫助。

彰化市長林世賢今天上午到彰化市華陽市場關心攤商生意，並當場宣布，為體恤新冠肺炎疫情造成攤商經營困難，決定彰化市華陽、民生、民權及南門市場現有500多格攤商，從4到6月份的租金減半。記者劉明岩／攝影
彰化市長林世賢今天上午到彰化市華陽市場關心攤商生意，並當場宣布，為體恤新冠肺炎疫情造成攤商經營困難，決定彰化市華陽、民生、民權及南門市場現有500多格攤商，從4到6月份的租金減半。記者劉明岩／攝影
彰化市長林世賢今天上午到彰化市華陽市場關心攤商生意，並當場宣布，為體恤新冠肺炎疫情造成攤商經營困難，決定彰化市華陽、民生、民權及南門市場現有500多格攤商，從4到6月份的租金減半。記者劉明岩／攝影
彰化市長林世賢今天上午到彰化市華陽市場關心攤商生意，並當場宣布，為體恤新冠肺炎疫情造成攤商經營困難，決定彰化市華陽、民生、民權及南門市場現有500多格攤商，從4到6月份的租金減半。記者劉明岩／攝影

新冠肺炎 疫情 鹿港

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