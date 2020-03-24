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疫情衝擊！保健食品逆勢漲 餐廳設得來速推清明祭祖宴

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
埔心「宏銘的廚房」推出「清明祭祖宴」，希望有助彌補淡季業績缺口。記者林敬家／攝影
埔心「宏銘的廚房」推出「清明祭祖宴」，希望有助彌補淡季業績缺口。記者林敬家／攝影

新冠肺炎疫情延燒，炎衝擊飲食業，南彰化小有名氣的餐廳因每月人事開銷龐大，搶推冷凍料理包宅配，還應景做外帶餐「清明祭祖宴」，反倒溪湖羊肉爐以及黑木耳鹿等滋補食品逆勢小漲，業者認為疫情目前看不到終點，消費者更重視養生保健，增強抵抗力。

彰化埔心「宏銘的廚房」受疫情影響，從2月之後的春酒、喜宴預定取消約6成以上，讓今年可望再上層樓的營運計畫停擺，業者說，曾歷經SARS疫情，以銷售便當挺過，現在人事開銷仍相當大，決定搶推冷凍料理包宅配、「宅在家吃好料」外帶套餐，店門口還畫設車道動線，讓客人免下車取餐，業績稍微回升一成。

業者擔心疫情延燒不止，在每年4月淡季推出蒜香脆皮雞、紅燒蹄膀、糖醋魚等外帶三牲，今年也推出「清明祭祖宴」，上午取貨祭祀後，中午可再拿回餐廳烹煮後內用或整桌外帶，希望有助彌補淡季業績缺口。

但也有餐飲業在這波疫情衝擊下營運平穩，彰化縣溪湖鎮是羊肉爐重鎮，其中50年老店「春芳羊肉爐」店長王孟鳳說，近日就連平常日的中午生意都不錯，未受到疫情影響，自己也很驚訝，可能春天氣候變化之際，民眾吃羊肉爐進補，增加抵抗力。

埔心魔菇部落生態休閒農場受疫情影響，入園團客少了約6成，但業者說，園區主打的黑木耳露、銀耳露、靈芝膠囊以及益生菌等保健食品卻小漲2成銷售量，消費者害怕出門，但網購保健食品，做好長期抗戰的準備。

埔心「宏銘的廚房」推出「清明祭祖宴」刺激消費。記者林敬家攝影
埔心「宏銘的廚房」推出「清明祭祖宴」刺激消費。記者林敬家攝影

疫情 保健食品 新冠肺炎

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