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清水岩3百年二葉松染松材線蟲病 高空吊掛點滴搶救

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
清水岩寺的二葉松也染松枯梢病，松葉顏色由綠轉枯黃。圖／清水岩寺提供
清水岩寺的二葉松也染松枯梢病，松葉顏色由綠轉枯黃。圖／清水岩寺提供

彰化清水岩寺300年樹齡的二葉松去年度罹患「松材線蟲病」，樹葉急遽枯黃，原本經過樹醫師搶救後已恢復綠意，沒想到今年初，二葉松又出現類似情況，經過專家會診之後，確定又罹患松材線蟲病及松枯梢病，彰化縣府農業處今天派園藝業者前來吊點滴、噴藥搶救，但業者評估已成慢性病，無法根治。

彰化縣定古蹟清水岩寺門口的二葉松是縣府列管的「彰化縣受保護老樹」，有3層樓高，從廟門前望去，有如一隻飛龍，寺方視為「鎮寺之寶」，清水岩寺總幹事陳慶福說，5年多前二葉松曾患葉震病，請來專業人員治癒，最近發現松葉顏色由綠轉枯黃，且面積擴大，以為罹患平地常見的病症，確診才知道感染「松材線蟲萎凋病」。

農業處今天出動吊車，人力上到高處，以人工摘採下枯黃松葉，現場操作的園藝業者廖慶勇說，不動刀修剪避免樹根有傷口，更容易感染病菌，松材線蟲主要以松斑天牛為媒介昆蟲傳播，每年可能反覆發生，預計未來每半年都需吊掛一次點滴，以高壓將藥劑灌入樹體，10天後取下，接著噴藥治療松枯梢病。

廖慶勇，清水岩寺的二葉松為全台平地最大，染病並非因為樹齡，1985年就有研究發現松材線蟲被現因進口木材引入，造成本土松類為害，目前只能作好防治因應，保護現有的松樹，增強抗病力。

園藝業者今天幫清水岩寺的二葉松掛點滴治療松材線蟲病。記者林敬家／翻攝
園藝業者今天幫清水岩寺的二葉松掛點滴治療松材線蟲病。記者林敬家／翻攝
園藝業者今天幫清水岩寺的二葉松掛點滴治療松材線蟲病。記者林敬家／攝影
園藝業者今天幫清水岩寺的二葉松掛點滴治療松材線蟲病。記者林敬家／攝影
園藝業者今天幫清水岩寺的二葉松掛點滴治療松材線蟲病。記者林敬家／攝影
園藝業者今天幫清水岩寺的二葉松掛點滴治療松材線蟲病。記者林敬家／攝影

慢性病 古蹟

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