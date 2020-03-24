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中市提供居家檢疫者家人入住飯店補助 業者：有誘因了

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
全國大飯店自推出檢疫者家人優惠入住方案以來，已有10多間入住。圖／取自全國大飯店網站
全國大飯店自推出檢疫者家人優惠入住方案以來，已有10多間入住。圖／取自全國大飯店網站

台中市各旅館推出居家檢疫者家人優惠入住方案以來，有的飯店入住情況不錯，但也有的旅館無人入住，情況兩極；大家都認為經濟考量和台中市居家檢疫者人數沒有北部多是主要原因，但市府推出每戶補助5000元相信能提高入住誘因。

記者下午隨機詢問藍天、兆品、麗寶福容和全國大飯店，其中僅全國自推出檢疫者家人優惠入住方案以來，已有10多間入住，藍天也有1間，另兩飯店雖詢問者多，但還沒有實際入住者。

全國飯店人員指出，從來住宿者發現，其中有人是因為雇主方的要求；因為企業不希望員工和家有檢疫者混住情形，慎重下要求員工選擇住宿飯店，否則就請假14天；因此有幾例都是員工來參與飯店的優惠入住方案。

全國飯店副董事長柴俊林說，很高興市府能體諒飯店目前的處境推出補助案，相信對鼓勵居家檢疫者家屬入住是一大誘因，也確實有助於防疫。

兆品、藍天飯店人員都認為，綜合看來，14天要花上2萬餘元，有些人仍嫌貴，經濟考量仍是入住考慮的主因，市府能提供補助5000元已相當程度提供了誘因。

麗寶福容飯店人員說，該飯店方案是比一般的14天還多1天，因此是15天要價30300元，價錢僅是平日的1.8折，且附早餐和送1天的下午茶招待券，希望大家不要對疫情恐慌，並把入住當成是一次難得的long stay假期，趁此時來好好度假放鬆。

藍天飯店自推出檢疫者家人優惠入住方案以來，已有1間入住。圖／藍天飯店提供
藍天飯店自推出檢疫者家人優惠入住方案以來，已有1間入住。圖／藍天飯店提供

居家檢疫 台中市

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