職人燉煮黑蒜頭燉雞湯 分送中部第一線醫護增強免疫力
中華料理職人餐旅交流協會大廚們上午獻出廚藝，燉煮可以增強免疫力的「黑蒜頭燉雞湯」，送給中部地區醫護人員享用，並為防疫第一線人員們打氣，在守護國人平安健康同時，也能增強免疫功能，立委馬文君也到場響應支持，表示新冠肺炎疫情全球延燒，台灣有如此好的成績，是靠著不眠不休醫護人員不畏辛苦與危險的努力。
立委馬文君表示，看見醫院第一線醫護人員無私奉獻心力，擔心因執勤而身體免疫力下滑，所以結合中華料理職人餐旅交流協會、麥之鄉黑蒜頭、熱情活力義廚團、吳班長川菜餃子婚宴會館等熱心廚師界團體，運用在地「麥之鄉農產」出產的增強免疫力的黑蒜頭，枸杞、紅棗，加上在地健康雞肉，燉煮400人分的「黑蒜頭燉雞湯」，免費送給第一線急診醫護人員享用，增強免疫力。
這項「料理職人抗疫送暖挺醫護」活動，將燉煮400人分的黑蒜頭燉雞湯，分送給中部地區的台中榮總急診醫護100名、台中中山醫學院急診醫護 40名、亞洲大學附醫醫院急診醫護15名、南投醫院急診醫護 25名、埔里榮總急診醫護70名、埔里基督教醫院急診醫護50名、大里仁愛醫院急診醫護等一線護理人員。
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