南投台中觀光產業結盟 盼疫情過後快速復甦

東勢林管處在中市和平區烏石坑溪建置的魚梯，因被網友喻為台版「小土耳其棉堡」，一夕暴紅，連日山區塞爆人車。但因部落路窄，遊客亂停車，還因倒車發生車禍；路旁的自由國小烏石分校師生上課受干擾，校門口還有攤販互嗆，讓居民和師生很不安。

2020-03-24 00:46