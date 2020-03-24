南投台中觀光產業結盟 盼疫情過後快速復甦
南投縣觀光工廠協會、台中市產業故事館發展協會今天締結姊妹會，分別所屬的11家、31家產業會員將共同分享客源，發展區域聯盟關係，期盼新冠肺炎疫情過後快速復甦產業。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，觀光旅遊業受衝擊，因此，南投縣觀光工廠協會、台中市產業故事館發展協會今天締結為姊妹會，分別所屬的11家、31家產業會員將共同分享資源，提供遊客深度旅遊資訊，並創造雙邊學習平台，以利互相學習。
南投縣觀光工廠協會理事長翁啟富說，新冠肺炎嚴重衝擊觀光業，因此，台中、彰化、南投觀光業者要結盟突圍，由南投縣觀光工廠協會先與台中市產業故事館發展協會締結姊妹會，盼藉由分享並整合客源、產業特色、交通訊息等，共同提升業績。
台中市產業故事館發展協會理事長吳德利說，協會持續跨領域整合業者，去年與彰化、南投觀光工廠相關協會建立聯繫管道，也與台北、台中等旅館協會結盟或簽署合作備忘錄，發展區域聯盟關係，同時整合交通、餐飲等環節，打造健全體質以利疫情過後快速復甦。
今天締結姊妹會地點位於埔里鎮廣興紙寮，此處提供專業導覽解說手工造紙流程，讓遊客了解如何將樹皮纖維材料經傳統工法造出手工紙，是南投縣觀光工廠協會一員，業者說，新冠肺炎疫情爆發後，許多學校參訪團陸續取消，現在只能先靠散客支撐營運。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言