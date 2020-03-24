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中捷綠線估11月營運通車 票價20元起單程最高50元

中央社 / 台中24日電

台中捷運公司今天在市政會議中報告指出，台中捷運綠線預計8月起到10月間進行初勘及履勘，11月起展開試營運及正式通車，票價新台幣20元起跳，起站到末站單程50元。

台中市政府上午召開市政會議，由台中捷運公司董事長林志盈專案報告「台中捷運公司109年通車營運計畫」，說明營運籌備狀況、營運策略、通車營運推進時程、票價訂定等事項。

林志盈表示，台中捷運綠線全長約16.71公里，全程約32分鐘，從北屯總站起到台中高鐵站共設18個車站，目前有18列自動駕駛的電聯車，每列2節車廂，可容納536人，營運時間從上午6時起到晚上12時，一般時段尖峰班距5分鐘、離峰班距8分鐘，深夜時段（晚上11時到12時）班距15到20分鐘。

他進一步指出，中捷綠線從民國98年10月起動土，預計今年8月起進行初勘，通過初勘程序後，即可函送初勘及履勘前須改善事項、改善完成報告，9月起報請交通部履勘，履勘完成後，預計11月起展開試營運及正式通車。

針對捷運綠線的票價訂定，林志盈指出，台中捷運綠線票價訂定比照高捷費率，起跳價從20元開始，每2公里增加5元，從起站到末站50元，待市政會議通過後再提送台中市議會通過公告實施。

台中市長盧秀燕表示，中捷綠線興建已逾10年，不能再拖下去，否則會被外界質疑市府效率，捷運公司要不定期向外界說明籌備狀況，也要向議會及市民說明進度。

票價 台中市

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