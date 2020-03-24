彰化縣府設青年發展科 將準備1千萬元協助就創業

為了凸顯對青年的重視，彰化縣政府將在3月29日青年節成立「青年發展暨就業服務科」，將設單一窗口由專人受理。縣長王惠美表示，為協助青年創業， 縣府第一階段將準備約1000萬元讓彰化縣籍年輕人提案申請，透過他們的文創與創意，讓創業更加順利。

據了解，目前只有桃園市及高雄市成立局處級青年機構，宜蘭有專責青年科、台中市則設股，王惠美說，縣府增設「青年發展暨就業服務科」，就是要整合中央與地方資源，讓青年在創業過程能更順遂，做為年輕人就業的服務平台，讓年輕人在創業及就業過程中，都能得到政府最好的關懷。

王惠美說，在青年就業部分，原本勞工處就有一套輔導就業的系統，如幸福圓夢貸款，因為政府部門過去對於貸款條件有時比較受限，比如年輕人手作及文創就比較無法得到政府適度的協助，現在縣府盤點一些閒置空間，提供年輕人創業及文創基地，第一階段大約準備1000萬元讓年輕人來申請，以設籍在彰化縣的青年人為主，盡量簡化申請手續。

王惠美說，只要青年人提出好的創意，有一定的可能性，後續將由專家學者審議，或與大專院校配合，引進更多的企業經營、媒體宣傳、FB、LINE相關的網路經營模式，透過相關的課程給年輕人更多的現代化資訊。

勞動部勞動力發展署中彰投分署彰化就業中心主任李炎華說，面對這波新冠肺炎疫情的衝擊，對未來青年就業市場有更多挑戰，他也樂見縣府的用心提供一站式的就業服務，並結合勞動部設置「青年職涯發展中心」，整合資源，讓彰化的青年就業服務能夠更完整。