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「緊急命令」是萬靈藥？防疫莫忘法治國原則

關心老人健康安全 南投縣社勞處抽查社區關懷據點防疫

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
老人是新冠肺炎高危險群，南投縣加強社區關懷據點防疫抽查，包括老人戴口罩、勤洗手，減少病毒感染風險。圖／南投縣政府提供
老人是新冠肺炎高危險群，南投縣加強社區關懷據點防疫抽查，包括老人戴口罩、勤洗手，減少病毒感染風險。圖／南投縣政府提供

南投縣推動社區關懷20年，老人社區關懷據點共有106個，照顧的老人達2500人，有的老人期待每星期到關懷據點和老朋友聊天，卻讓子女擔心傳染風險高、希望暫停活動並取消共食，南投縣社勞處也到關懷據點抽查，是否落實每日體溫量測及健康監測機制、訪客管理、落實防疫，確保長輩、工作人員安全。

社勞處指出，南投縣106個社區照顧關懷據點、包含45個社區關懷據點並設置C級巷弄站、8個巷弄長照站、27個醫事C、29個失智據點及32個文健站，共計202個單位。依據中央流行疫情指揮中心訂定之「居家式、社區式、巷弄長照站、社區照顧關懷據點及失智據點因應COVID-19防疫作為」適用建議。需要落實教育訓練與衛教宣導、工作人員、服務對象健康管理、落實每日體溫量測及健康狀況監測機制、訪客管理、個案通報及處置、落實標準防疫措施等。

南投縣社勞處長林志忠說，社區照顧關懷據點及巷弄長照站服務的對象皆為長輩，免疫力較弱，需更強調勤洗手及消毒清潔的重要性，為預防群聚感染，工作人員及長輩皆為重點防疫對象，防疫也鼓勵大家餐食打包帶回家實用，避免合桌共食和交談，雖然造成不便，但希望大家配合落實防疫，確保長輩及工作人員之安全。

長照 共食

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