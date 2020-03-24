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中市府清明掃墓3措施管制 線上追思成長6倍
清明節將至，祭祀掃墓湧入人群，恐致疫情風險，副市長黃國榮指出，新冠肺炎疫情嚴峻，市府三項措施，包含掃墓專車今年不提供站位、納骨塔容留人數管制、客製化設計的線上祭祖等，也請做好防疫措施，避免疫帶來的傷害。
民政局長吳世瑋說，為分散掃墓人潮，民政局除了宣傳民眾利用平常日前往掃墓，3月14日就在豐原、后里、太平、沙鹿及霧峰等5區提早啟動清明掃墓假日接駁專車。接駁車每逢周末至清明連假均派車。
今年掃墓專車除要求搭乘民眾戴口罩、量體溫、消毒雙手外，並以「坐滿即發車，不提供站位」為原則，避免車內過度擁擠。
納骨塔堂等室內空間，民政局配合分流時間，提早至上午7點就開塔，也要求民眾入內前量額溫、消毒雙手、戴口罩、實名登記基本資料，並需載明14日內是否有國外旅遊史，同時也實施納骨塔堂祭祖採「容留限制」每梯次管制50人以下，針對部分面積較小的塔堂，甚至僅開放每梯次10人入內，降低感染風險。
民政局建製「線上祭拜系統」，囊括區內公立納骨塔、公墓、樹葬、海葬區等，利用網際網路無遠弗屆的特性，讓民眾在遠方追思祖先。今年2月剛啟用的潭子生命紀念館除外。
生命禮儀管理處長劉振村說，截至昨日為止，共有852組帳號使用線上祭拜，較去年整年度117次，成長超過6倍。
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