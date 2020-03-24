中捷綠線可能提前通車 起跳價暫訂20元2公里加5元

台中捷運綠線進度預定今年底全線通車，中捷董事長林志盈今天在市政會議專案報告，他強調「綠線不會延後，還可能提前」目前初步規劃，比照高雄捷運費率，起跳價20元，每兩公里5元，全程50元，全案下周將送市政會議，待議會審議後拍板定案。

台中市長盧秀燕表示，一條捷運蓋了逾10年，拖太長「不能再等」今年須如實上路，否則市府會被說行政沒效率。林志盈表示，營運時程順利，不會延後，還可能提早！

林志盈說，2月已初步規劃綠捷費率，與高捷費率相近。綠捷全長16.71公里，沿線18站，草案訂起跳20元，每兩公里增加5元，全程不超過50元，約每兩站多5元。最後送議會審查，希望上半年可通過，以利後續作業。

台中捷運綠線工程進入第11年，市民非常關切進度，目前準備營運時程行順利，中捷已接管北屯機場、18輛列車、行控中心、全線車站及路軌，今年6 月底可接管土區開發。528名新進工作人員加入後，將採三班制值勤。

林志盈指出， 2月3日到5月24日進行前置測試作業，5月25日到7月26日間穩定性測試，勘查後花3個月改善，再報中央履勘，今年底應可全線通車，即使不提早 ，也不會延後。