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「緊急命令」是萬靈藥？防疫莫忘法治國原則

台中亞緻飯店歇業員工轉職 市府媒合率逾6成

中央社 / 台中24日電

台中亞緻大飯店於8日結束營業，共有194名員工遭資遣台中市政府今天指出，為協助資遣員工轉職特別舉辦飯店式徵才活動，提供277個職缺，初步媒合率超過6成。

台中市勞工局長吳威志受訪表示，亞緻飯店於8日歇業，9日依規定提報大量解僱計畫書，勞工局接獲通報後，隨即前往飯店進行大量解僱訪視，督促資方積極與勞工進行勞資自治協商，保障勞工權益。

吳威志指出，勞資協商後，由台中市就業服務處協助遭資遣員工轉職，針對短期無法順利就業的員工，協助請領最長6個月的失業給付，或推介參加職業訓練、協助請領最長6個月的職業訓練生活津貼等。

為協助亞緻飯店遭資遣員工順利轉職，台中市就業服務處代理處長許淑玲指出，就業服務處於23日在亞緻飯店內舉辦徵才活動，會中邀請勞工保險局及中彰投分署台中就業中心說明勞保、失業給付及就業服務等相關規定，並讓參加徵才活動的廠商進行公司簡介、薪資福利等，吸引優秀人才加入。

許淑玲表示，徵才共有裕元花園酒店、台中日月千禧酒店、日月潭涵碧樓酒店、王品集團等10家廠商設攤招募，提供行銷公關經理、副理、櫃台主任、專員、業務人員、房務員、餐飲人員等多達277個職缺，幫助員工依自身專長、志趣轉職，初步媒合率超過6成。

資遣 台中市 徵才活動

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