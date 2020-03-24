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管制電子煙 台中最快年底上路 進度居六都之冠

聯合報 / 記者張明慧／台中報導
台中市衛生局長曾梓展強調吸食電子煙會對人體產生危害，有必要立法管制。 記者張明慧／攝影
台中市衛生局長曾梓展強調吸食電子煙會對人體產生危害，有必要立法管制。 記者張明慧／攝影

電子煙易對人體產生危害，中央目前尚未完成立法，台中市府已「超前部署」；昨率先提出「台中市電子煙危害防制自治條例」送議會審查，法規會已通過，若經議會大會審過，最快今年底可實施，搶在六都之先。

中市衛生局長曾梓展強調，電子煙有高濃度的尼古丁，對吸食者中樞神經與身體有重大影響，成分中也有致癌物質，精油含醇類也可能對身體造成永久性傷害，更遑論之前還有爆炸的危險案例，台中市有必要立法管制，尤其對年輕人與孕婦約束吸食。

中央立法院一度針對電子煙制定法規，但106年提出後未三讀通過。台中市認為電子煙有必要加強管制，率先自訂自治條例，目前新北與高雄市也擬定自治條例條文送議會審查，台北市則在市政會議審查階段，顯然六都都認為電子煙有管制必要，但台中市目前進度應最快。

在台中市的自治條例中，規範未滿18歲、還有孕婦，都不得吸食或持有電子煙，另包括高中以下校園內、大眾運輸工具、金融與醫療、健身場所、電影與歌劇院、旅館和商場、視聽歌唱等公共場所，都不得吸食，以免危害民眾健康。

昨送議會審查時，藍綠議員也擔心約束過度，恐引發民意反彈；民進黨議員周永鴻、黃守達與江肇國人認為，中市超前立法，要注意有無違背或牴觸中央法令，也不能過度逾越限制；國民黨議員楊正中、林汝洲表示不需把電子煙「毒品化」。

討論後「解禁」部分場所，議員要求把夜店、酒吧與獨立空調吸菸室、半戶外開放空間排除在限制吸食電子煙範圍外；衛生局長曾梓展也強調，雖規範孕婦與18歲以下青少年不得吸食，但罰則對孕婦是勸導，18歲以下接受防制宣導教育即可，主要處罰販賣者處，罰1到5萬元罰款。

提醒您：抽菸，有礙健康

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中市超前部署 吸食電子煙已立法管制

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