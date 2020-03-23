王惠美在全國防疫會議提3項建議 惜中央多未具體回應

新冠肺炎疫情嚴峻，而彰化縣未規劃防疫旅館，安置居家檢疫及隔離者，彰化縣長王惠美今天下午在全國防疫連線會議中，建議中央啟動徵用旅館的命令，以利地方施行防疫旅館規劃，但未獲得中央回應。

另， 因應國內長照機構如因人員確診發生群聚事件，由於住民及醫護人員必須予以安置隔離，衍生出必須增加的照顧費用，王惠美建請中央應額外從優編列津貼或補助，以解決臨時人力聘用支援之困難。中央回應表示，臨時徵調人員的費用支出，這個星期會公布。

至於、 中央疫情指揮中心規定3月19日開始，針對入境旅客進行居家檢疫，鑑於東南亞疫情升溫，建議雇主若願意從3月7日開始進行外籍移工居家檢疫，但縣府只能建議，卻沒有強制性，只能道德勸說。

王惠美因此建請中央依據「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法」，針對居家檢疫的移工，發給每人每日防疫補償金1000元，以降低職場或家庭群聚風險。但未獲中央正面回答