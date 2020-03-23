台中太平消防分隊將改建 李麗華欣慰消防員終於免泡水

台中市太平消防分隊建物老舊，還曾因梅雨季一到就淹水，消防員泡在水裡度日。不過，消防局昨指出，在中央支持經費下，30日將動土興建大樓，明年就有新的房舍可以使用。曾積極爭取重建的市議員李麗華今天翻出以往拍攝的影片，為消防員可以終結泡水日子表示欣慰。

李麗華說，102年4月的梅雨季造成太平消防分隊積水40公分高，隊員泡在水裡上班，苦不堪言，她因此隔年3月向市府爭取近3千萬經費增建。

她說，市長林佳龍上台後和她溝通，因舊結構不堪負荷，建議應避免建物老揹少，並等到108年底廳舍建物滿35年即可拆除重建。她認為重建廳舍是最好的選擇，因此同意再等等，以換得更佳的方案。

另外，104年她也在在分隊舉辦記者會，時任消防副局長的曾進財（現為局長）親自列席，到分隊說明報告進度，一直到去年都持續追蹤，認真工作心態值得敬佩。

李麗華說，太平分隊即將有一個全新現代化風貌的新廳舍，這是太平人和消防員長期以來的期待，她非常樂於見到當初的爭取終能落實。

消防局長曾進財指出，消防分隊30日動土後，預計明年中可以興建完成，到時消防員們就有一個嶄新的廳舍可以使用，大家都非常高興，也感謝每一位爭取的地方人士。