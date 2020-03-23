自動噴霧酒精防疫機器人 小朋友做的哦

新冠肺炎疫情升溫，校園防疫也動起來，彰化縣興華國小老師指導學生利用自行設計組裝的樂高科學積木，再透過超音波與紅外線感應器及感應驅動馬達等，設計出「自動噴霧酒精防疫機器人」，讓師生不必再用手擠壓酒精瓶噴嘴，也降低接觸感染風險。

彰化縣興華國小學生配合校園防疫工作，設計自動噴酒精系統課程及運用機器人宣導防疫，今天上午舉辦「科技防疫-跟病毒說Bye!Bye!」體驗活動，彰化縣長王惠美、二林鎮長蔡詩傑、二林鎮興華國小校長莊世雄等人與會，與學生們一起進行防疫記憶大考驗、組裝完成防疫機器人。

王惠美說，興華國小過去在縣內的科技比賽也都獲得第一名，此次學生運用科技參與防疫表現很優異，孩子們製作「防疫機器人-自動噴霧酒精」，透過科技學習運用到生活，解決生活中的問題，把教育的真諦發揚得淋漓盡致，期待未來也能加以推廣。