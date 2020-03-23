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自動噴霧酒精防疫機器人 小朋友做的哦
新冠肺炎疫情升溫，校園防疫也動起來，彰化縣興華國小老師指導學生利用自行設計組裝的樂高科學積木，再透過超音波與紅外線感應器及感應驅動馬達等，設計出「自動噴霧酒精防疫機器人」，讓師生不必再用手擠壓酒精瓶噴嘴，也降低接觸感染風險。
彰化縣興華國小學生配合校園防疫工作，設計自動噴酒精系統課程及運用機器人宣導防疫，今天上午舉辦「科技防疫-跟病毒說Bye!Bye!」體驗活動，彰化縣長王惠美、二林鎮長蔡詩傑、二林鎮興華國小校長莊世雄等人與會，與學生們一起進行防疫記憶大考驗、組裝完成防疫機器人。
王惠美說，興華國小過去在縣內的科技比賽也都獲得第一名，此次學生運用科技參與防疫表現很優異，孩子們製作「防疫機器人-自動噴霧酒精」，透過科技學習運用到生活，解決生活中的問題，把教育的真諦發揚得淋漓盡致，期待未來也能加以推廣。
莊世雄說，小朋友看到校長老師每天在校門口幫他們噴酒精，覺得校長老師很辛苦，也在網路上看到類似機器人的設備，便與老師討論組一個防疫機器人，並在老師的指導下，花了兩節課的時間組裝完成防疫機器人，更重要的是學生在組裝防疫機器人時要考量到酒精瓶身的大小，調整結構，學生將科技運用在生活上，藉此減輕校長老師的辛勞，也達到校園防疫的作用。
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