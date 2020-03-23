台中「傑出演藝團隊」改編八段錦 推廣防疫健康操

台中市政府文化局每年徵選傑出演藝團隊，台中「極至體能舞蹈團」因應當前疫情推出「防疫健康操」改編「八段錦」動作，搭配活潑音樂，推廣自體免疫健康觀念。

「極至體能舞蹈團」是台中第一支專業現代舞蹈團，累積23年編創經驗，因應新冠肺炎疫情嚴峻，特別推出「『防疫健康操』士農工商一起來! 」影片。

舞團邀請中醫學者顧問認證，改編「八段錦」動作，搭配活潑音樂，推廣自體免疫健康觀念，在疫期向社會傳遞正向力量。

另今年有10團優質團隊獲選，頒發總獎金高達360萬元，文化局表示，台中市傑出演藝團隊今年入選10團，包括戲劇類5團:「台中木偶劇團」「金宇園掌中劇團」「五洲秋峰園掌中劇團」「國光歌劇團」及「創造焦點」

音樂類3團:「台灣揚琴樂團」「台灣青年管樂團」及「大甲愛樂室內樂團」

舞蹈類2團:「極至體能舞蹈團」、「妙璇舞蹈團」

影片提供：極至體能舞蹈團