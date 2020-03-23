快訊

全台累計4.4萬檢疫隔離者 垃圾流向不明恐成防疫漏洞

中職／4月11日開幕戰不再延期 將史上首度閉門打

台中「傑出演藝團隊」改編八段錦 推廣防疫健康操

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市「極至體能舞蹈團」推出八段錦改良版的「防疫健康操」圖/台中市文化局提供
台中市「極至體能舞蹈團」推出八段錦改良版的「防疫健康操」圖/台中市文化局提供

台中市政府文化局每年徵選傑出演藝團隊，台中「極至體能舞蹈團」因應當前疫情推出「防疫健康操」改編「八段錦」動作，搭配活潑音樂，推廣自體免疫健康觀念。

「極至體能舞蹈團」是台中第一支專業現代舞蹈團，累積23年編創經驗，因應新冠肺炎疫情嚴峻，特別推出「『防疫健康操』士農工商一起來! 」影片。

舞團邀請中醫學者顧問認證，改編「八段錦」動作，搭配活潑音樂，推廣自體免疫健康觀念，在疫期向社會傳遞正向力量。

另今年有10團優質團隊獲選，頒發總獎金高達360萬元，文化局表示，台中市傑出演藝團隊今年入選10團，包括戲劇類5團:「台中木偶劇團」「金宇園掌中劇團」「五洲秋峰園掌中劇團」「國光歌劇團」及「創造焦點」

音樂類3團:「台灣揚琴樂團」「台灣青年管樂團」及「大甲愛樂室內樂團」

舞蹈類2團:「極至體能舞蹈團」、「妙璇舞蹈團」

影片提供：極至體能舞蹈團

樂團 疫情 文化局

延伸閱讀

防疫外出用餐好慌？專家提幾點守則做好保護

外配媽為防疫取消班機回家探親 錯失見父最後一面惹兒心疼

遠傳挺防疫 提供新北市府friDay影音及音樂序號

沙烏地實施21天宵禁防疫 黃昏至黎明不得外出

相關新聞

自動噴霧酒精防疫機器人 小朋友做的哦

新冠肺炎疫情升溫，校園防疫也動起來，彰化縣興華國小老師指導學生利用自行設計組裝的樂高科學積木，再透過超音波與紅外線感應器...

雙龍七彩吊橋4/1不啟用 縣府：居民憂遊客多成疫情缺口

南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋尚未啟用，就傳出頻遭硬闖，縣府今呼籲民眾勿硬闖，並宣布該吊橋延期開放；縣府表示，七彩吊橋原訂...

中市超前部署 吸食電子煙已立法管制

電子煙對人體有危害，但中央法規尚未立法，台中市超前部署率先提出「電子煙危害防制自治條例」，在市政會議通過，今天送議會法規...

南投縣居家檢疫暴增466人 沒戴口罩禁入縣府

新冠肺炎蔓延全球，我國因境外移入增加，確診個案增至169例，居家檢疫人數也暴增，南投縣15天增加466人，現階段追蹤列管...

興大推廣部落土雞 保有80年代雞種全台之最

「興大浪浪樂活：流浪動物減量與實踐」2018年獲教育部大學社會責任實踐計畫（USR），是國內唯一投入流浪犬貓絕育的獸醫系醫療團隊，興大畜產試驗場還長期保育丶推廣台灣土雞30幾年，現保有17品系1980年代古老雞種，為全台之最。

疫情升溫 彰化醫院分區辦公備戰

因應新冠肺炎疫情升溫，衛生福利部彰化醫院今天起採分區辦公，同一單位員工分散在不同辦公室辦公，以分散風險，目前彰化縣共有7...

中市交大2服務中心裝透明隔板 防疫設備升級2.0

台中市警局交通大隊設有計程車、交通事故服務中心兩個櫃台，與民眾互動頻繁，因應新冠肺炎的疫情升溫，交大也在今天完成裝設透明...

清明掃墓以花代香 民政單位呼籲分流減少群聚

國人習慣於清明節慎終追遠，各地農會表示，自去年入冬以來，氣候穩定，花卉生育情形及品質均佳，南投縣仁愛鄉、彰化縣田尾鄉及台...

影／中警分局搞防疫超前部署 槍械公文全用紫外線消毒

近來新冠肺炎疫情不斷升溫，台中市第一警分局副分局長周俊銘發現，基層外勤常使用到的槍械室有些常用工具，例如公文卷宗等，不適...

影／回國檢疫隔離人多 盧秀燕提三大防疫限縮措施

台中市長盧秀燕今天說，為因應回台人數多，居家檢疫和隔離人數大增，台中市防疫今天起有3大限縮政策，第一，戶外活動不超過50...

防疫補償金今起受理申請 中市社會局希民眾線上申辦

防疫補償金接受上線申請，受疫情影響而居家檢疫、隔離的民眾，今天起可上網申請防疫補償金，台中市社會局上午說，這幾天民眾詢問...

台版小棉堡爆紅亂象 老師吼「魚梯是給人玩的嗎？」

台中東勢林管處在和平區新設烏石坑魚梯，被網友形容是土耳其「棉堡」翻版，人車塞爆部落，但車輛亂停併排，路窄沒有迴轉空間，還...

熱門新聞

大基隆地區23萬多戶無預警停電 11人受困電梯1人送醫

南投縣居家檢疫暴增466人 沒戴口罩禁入縣府

基隆、汐止23.7萬戶大停電 台電：10時57分已全部復電

彰中校犬「文宗學姊」走了 學生希望頒給畢業證書

國中生居家檢疫遭歧視 委曲不住、衛生局要了解

完成居檢者今起申請補償金 新竹市8人曾違規外出失格

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。