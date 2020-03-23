雙龍七彩吊橋4/1不啟用 縣府：居民憂遊客多成疫情缺口

南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋尚未啟用，就傳出頻遭硬闖，縣府今呼籲民眾勿硬闖，並宣布該吊橋延期開放；縣府表示，七彩吊橋原訂4月1日啟用，但考量疫情決定延後；另國姓鹿神祭典延後，南投梅子節重頭戲「千人做脆梅」則取消。

縣府指出，雙龍七彩吊橋原訂原訂元旦啟用，但因施工不及，延至4月1日，未料疫情升溫，居民憂心大批遊客為此造訪，恐成部落防疫破口，因此盼延後開放，經縣府地方溝通及相關單位研商後，決定順應民意，後續再依疫情狀況擇日啟用。

只是，還沒開放的雙龍七彩吊橋「未開放就先轟動」，因跨距長342公尺、河谷深達110公尺，等於30層樓高，號稱是「全台最深、最長的吊橋」，其階梯式橋面設計，以七色彩虹作為創作靈感，每50米1色，極具特色，也引來民眾硬闖。

縣長林明溱說，七彩吊橋還沒正式啟用，現在仍屬封閉狀態，因此未派駐人力管制，未料卻屢有民眾不顧危險攀爬進入，除譴責這種違法行為，後續也將立牌公告「禁止進入」，持續封閉該吊橋門禁，也嚴正呼籲民眾別再硬闖。

南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋4月1日啟用，考量疫情決定延後開放，另該吊橋還沒開放就頻遭硬闖，縣府今呼籲民眾勿違法進入。圖／南投縣政府提供

此外，每年都吸引逾千人參加的「南投縣梅子節」也受疫情影響，今年取消重頭戲活動「千人做脆梅DIY」，縣府表示，因千人做脆梅屬大型活動，為避免群聚感染因此取消，研議後改採小型多梯次體驗行程，活動期間將加強消毒防疫措施。

而國姓鄉每年春季辦理鹿神祭，但今年活動取消，僅保留祭典，但祭典也將延辦，該公所表示，先前考量防疫已取消活動，但保留原訂在25日的傳統祭典，但近2周是防疫關鍵期，與養鹿協會和鹿農協調後決定延後祭典，之後再擇日舉辦。