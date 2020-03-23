中市超前部署 吸食電子煙已立法管制

電子煙對人體有危害，但中央法規尚未立法，台中市超前部署率先提出「電子煙危害防制自治條例」，在市政會議通過，今天送議會法規會，也順利完成審查，衛生局表示，經大會通過，最快今年底可實施。

衛生局長曾梓展說，電子煙有高濃度的尼古丁，對吸食者中樞神經與身體有重大影響，成分中有致癌物質，精油含醇類也可能對身體造成永久性傷害，更遑論之前還有爆炸的危險案例，有必要立法管制。

中央一度針對電子煙制定法規，但在106年提出後未經三讀通過，得重新送審。台中市認為電子煙有必要加強管制，在中央法條未明確前，先自訂自治條例。

條例中規範未滿18歲，還有孕婦，都不得吸食或持有電子煙，另包括高中以下校園內、大眾運輸工具、金融與醫療等公共場所都不得吸食。

民進黨議員周永鴻、黃守達與江肇國人認為，中市超前立法，要注意有無違背或牴觸中央法令，也不能過度逾越限制；國民黨議員楊正中、林汝洲也認為不需把電子煙「毒品化」，太過複雜。

討論後針對禁止場所部分，把夜店、酒吧與獨立空調吸菸室、半戶外開放空間都「解禁」，不在限制吸食電子煙範圍；衛生局長曾梓展也解釋，罰則對吸食的孕婦是勸導，18歲以下也是接受防制宣導教育，主要是針對販賣者處罰1到5萬元罰款。

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