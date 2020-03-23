藝文團體需紓困 中市推線上劇場疫期仍可看好戲
台中市議員王立任關切新冠肺炎疫情紓困不要忘了藝文團體，市政府文化局擬定「藝文紓困3+2」包括場地費用全額退還、延期表演藝術活動、提早撥付補助款，共度難關。
王立任表示，因「台中紓困九箭」計畫內並無特別為純表演性質的藝文團體如樂團、劇團、雜技團等規畫出紓困方案，但這些團體在這次疫情中所受衝擊如：展演活動遭取消或退票、人員薪酬、場地及設備租金等營運困難，絕對是首波受到影響的人。
文化局表示，已擬定「藝文紓困3+2」措施，同時文化部3月18日發布「文化部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業減輕營運衝擊補助申請須知」包括減輕營運困難補助、因應提升計畫補助，只要是109年1月15日後受疫情影響發生營運困難的我國藝文事業及相關人員，都可提出申請，文化局將全力協助藝文團體爭取文化部及中央部會各項紓困及振興措施，以協助團隊渡過艱困時期。
目前文化局透過線上劇場、表演藝術徵件等計畫協助藝文團隊多元創作，即使疫情期間民眾在家仍能欣賞精彩演藝成果。
「線上劇場」會將演藝團隊精彩影片公布臉書及youtube「表演藝術徵件計畫」演藝團隊可以樂譜、劇本、舞碼、技藝傳承、教案研發、講座課程等參加，獲選團體每團最高可獲補助30萬元，預計4月初公告並接受申請。更多最新訊息請至台中市政府文化局網站。
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