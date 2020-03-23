南投縣居家檢疫暴增466人 沒戴口罩禁入縣府

新冠肺炎蔓延全球，我國因境外移入增加，確診個案增至169例，居家檢疫人數也暴增，南投縣15天增加466人，現階段追蹤列管470人，其中9人身體不適，其餘健康狀況正常；而為加強防疫，即日起至縣府大樓洽公必須戴口罩才能進入。

南投縣政府今召開縣務會議，並說明新冠肺炎防疫狀況，民政處指出，自1月25日配合中央請鄉鎮市各村里長及幹事每日關懷訪視居家檢疫及自主管理者，至22日居家檢疫累計1095人，現階段仍追蹤列管470人，其中9人身體有狀況。

民政處長吳燕玲說，近2周境外移入暴增，各地居家檢疫人數跟著飆升，縣內3月7日原累計629人，22日再統計為1095人，15天暴增466人；實施檢疫控管至今有9案曾擅離失聯，已開罰3案，1案不成立，另6案已移送衛生局裁處中。

衛生局表示，針對違規擅離者，已開罰的將由執行單位催繳，目前調查中的6案則將以中央流行疫情指揮中心發布裁罰基準進行開罰，面對疫情升溫，縣內目前也有3家業者願配合作為防疫旅館，而至22日有18人居家檢疫個案提出需求。

面對疫情持續升溫，南投縣府也已籌設第二辦公區，隨時做好異地辦公的準備，同時為確保縣府維持正常運作，縣長林明溱今指示提高防疫強度，他說，即日起進入縣府大樓除量額溫、實名登記，也得戴口罩才放行，另研議全府員工戴口罩。