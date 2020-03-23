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疫情升溫 彰化醫院分區辦公備戰

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
因應新冠肺炎疫情升溫，衛生福利部彰化醫院今天起採分區辦公，同一單位員工分散在不同辦公室辦公，以分散風險，員工忙著搬座位。圖／彰化醫院提供
因應新冠肺炎疫情升溫，衛生福利部彰化醫院今天起採分區辦公，同一單位員工分散在不同辦公室辦公，以分散風險，員工忙著搬座位。圖／彰化醫院提供

因應新冠肺炎疫情升溫，衛生福利部彰化醫院今天起採分區辦公，同一單位員工分散在不同辦公室辦公，以分散風險，目前彰化縣共有7家醫院59床負壓病房，以因應防疫需求，各醫院都上緊發條。

彰化縣確診案例昨天再增加一名30多歲女性從菲律賓返國的境外移入個案，正收治在醫院負壓隔離病房治療，彰化縣累計確診個案有7人。

隨著疫情緊張，返國潮讓確診病患大增，彰化縣各醫院也進入備戰狀態，衛福部彰化醫院超前部署今天起分區辦公，同一單位員工分散在不同辦公室辦公，今天各單位員工忙著搬座位，形成辦公室內穿插著不同單位人員一起辦公的情形。

彰化醫院院長謝文淮表示，同單位內只要有1人確診武漢肺炎，接觸者就必須隔離，該單位成員或許因此全被隔離，萬一發生了，勢必造成運作困難，因此，上週就啟動規劃分區辦公，將1個單位至少劃分成2組，只留1組在原辦公室，其他組遷到別的單位辦公室，別的單位的人再遷進來。

謝文淮說，分區辦公後，同一間辦公室內分布著不同單位的成員，萬一必須全員隔離時，還有在不同辦公室的同單位成員可以頂上，才能確保運作無虞，種種措施都是防範未然，才能確保醫院的防疫量能，而教育訓練也都儘量改成電子課程，減少員工近距離接觸的機會。

新冠肺炎 疫情

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