清明掃墓以花代香 民政單位呼籲分流減少群聚

國人習慣於清明節慎終追遠，各地農會表示，自去年入冬以來，氣候穩定，花卉生育情形及品質均佳，南投縣仁愛鄉、彰化縣田尾鄉及台中市后里區等花卉主要產區，花價平穩外，應景各類祭祀花卉如菊花、唐菖蒲、洋桔梗、康乃馨與香水百合，因而呼籲民眾「以花代香」，貨量充足也適合掃墓祭祖。

南投縣政府表示，已通知各鄉鎮公所及納骨塔民營業者，宣導民眾提前掃墓，或於平日進行掃墓祭祀，分流祭祀人潮，避免聚集外，掃墓祭祀時，儘量配戴口罩，並與他人保持適當距離，並強調鮮花代表著純淨及神聖，不如以花代香，不但可以燃燒紙錢，減低空氣污染，採用國產鮮花祭祀祖先，更可表達對先人的懷念及表達敬意。

民政單位指出，掃墓用花同時可表達一種感懷之情，選擇花材以溫馨、素雅為主，一般將花扎製成花束形式，素雅的百合，端莊的菊花，謙遜的康乃馨，福貴的唐菖蒲都是民眾祭祖的首選，並搭配天堂鳥、勿忘我、滿天星、玫瑰…等花材使用，其實不需要拘泥於形式，若送對方生前最喜歡的花，更能表達你的思念之情。