菲律賓返台新增確診 彰縣籲東南亞移工居家檢疫

彰化縣昨天新增1例來自菲律賓的新冠肺炎案例，縣府擔心境外移入感染，針對7日到18日東南亞入境的外籍移工，呼籲企業主協助居家檢疫14天，也通知看護工的被照顧者注意。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情不斷升溫，根據中央流行疫情指揮中心公布的資料，目前全台新冠肺炎確診案例已有169例，其中案164為1名從菲律賓回到台灣的女個案，這名在菲律賓工作的女子先前就有咳嗽症狀，3月18日返台後自主健康管理，後來到醫院就醫採檢，確認感染新冠肺炎。

彰縣衛生局長葉彥伯接受中央社記者採訪表示，經針對這名女子疫調後發現，東南亞各國的醫療水準不一，新冠肺炎疫情在當地真實狀況恐怕和數字不相符。

葉彥伯指出，縣府因憂心東南亞疫情，全面清查7日到18日入境的東南亞外籍移工，同時呼籲聘用外籍移工的企業或家庭，進行居家檢疫14天，並發現7日到18日入境的東南亞移工約有400多名。

葉彥伯說，已建議企業雇主可以把外籍移工宿舍分開，落實「分艙分流」概念，或是進行居家檢疫14天，如果有咳嗽等症狀應馬上就醫；至於非企業雇主部分，除了通知仲介公司，也一一打電話給被照顧者的家屬。

葉彥伯指出，如果發現外籍看護工有咳嗽等症狀，可以跟衛生局通報，衛生局會立即通知仲介業者以及外籍移工就醫，降低職場和家庭群聚感染的風險。