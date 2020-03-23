影／回國檢疫隔離人多 盧秀燕提三大防疫限縮措施

台中市長盧秀燕今天說，為因應回台人數多，居家檢疫和隔離人數大增，台中市防疫今天起有3大限縮政策，第一，戶外活動不超過500人，室內300人，比中央更限縮，第二，在人口聚集商業場所如夜店，感謝業者體諒配合，台中有5大夜店同意停業二周，第三，關懷據點，除了中午必要供餐外，其他長輩群聚一起的活動和課程都暫停。

盧秀燕今天早上參加潭子國民運動中心上梁典禮時接受採訪，她說返國人潮多，台中市原來3、4天前，居家檢疫和隔離大約1000人，短短3天，爆增到5000人，城市防疫壓力和需求4倍增，今天起防疫限縮動作，請市民配合，例如中央指導集會人數，戶外1000人，室內500人，今大起台中市戶外500人，室內300人，超過人數不建議舉辦。 台中市長盧秀燕今天早上參加潭子國民運動中心上梁典禮。記者游振昇／攝影