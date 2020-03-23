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防疫補償金今起受理申請 中市社會局希民眾線上申辦

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

防疫補償金接受上線申請，受疫情影響而居家檢疫、隔離的民眾，今天起可上網申請防疫補償金，台中市社會局上午說，這幾天民眾詢問已非常多。

社會局社會救助科長吳文楦說，民眾可以上網或到區公所提出申請，但還是以上網較為方便，只要把相關申請資料備齊就可，社會局會在收到區公所通過的審核案後迅速通過核發。

太平區公所一上午已有12人提出申請，但依規定只能上線申請，所以由區公所社會課人員教導如何上線並完成申請，另還有20人因未備齊料而未能完成。

社會課人員說，例如有工作者須備好雇主給薪證明，以證明在14天的檢疫或隔離期間，實際未給薪的天數，依天數核給補償金。但若是小孩，因疫情沒有上學，則可以領取14天的補償金。

補償金 疫情 居家檢疫

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