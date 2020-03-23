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台版小棉堡爆紅亂象 老師吼「魚梯是給人玩的嗎？」
台中東勢林管處在和平區新設烏石坑魚梯，被網友形容是土耳其「棉堡」翻版，人車塞爆部落，但車輛亂停併排，路窄沒有迴轉空間，還因倒車發生車禍，自由國小烏石分校上課也大受干擾，教師説，真心建議注意生態「魚梯不是給人玩的！」
台中最新拍照夯點烏石坑魚梯，被形容是「土耳其棉堡翻版」民眾慕名而來，瞬間塞爆山區，車亂停丶人亂走。
離河川1公里的道路上就擠滿車輛，甚至併排，附近自由國小烏石分校平日清晨也停滿車，因沒有迴車空間，不但曾因倒車發生車禍，當地警方紓解交通也疲於奔命。
讀者向本報反映「這個所謂土耳其小棉堡車已經搞得分校老師心很累⋯」當地民衆生活屢被打擾。
因分校老師需要來回兩校奔波授課，遊客車輛塞住分校週遭會造成老師車子無法進出，耽誤學生上課，也會讓校車無法迴轉，影響學生上下學的交通。
「拜託遊客車輛別開過橋，別停在分校周遭，因那兒是車子迴轉空間，再往上只有單向陡坡，無法會車，無法迴轉。在分校旁已經發生過倒車車禍，等拖吊車來處理又等很久⋯
老師呼籲：校園因為疫情一律不准開放，請遊客不要再來爬校門了！這裡是洄游性魚類的生態保育區，是給魚游的不是給人走的，真心建議大家要注意生態！」
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