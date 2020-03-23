台中市第6座國民運動中心 潭子運動中心今上梁

台中市政府要提升台中市運動風氣，計畫新建10座國民運動中心，潭子運動中心今天上梁，預計今年底完工，成為台中市第6座完工的運動中心， 台中市長盧秀燕說，這也將是台中首座，結合兒童運動功能的運動中心。

台中市長盧秀燕在上梁典禮中說，潭子運動中心去年底榮獲金安心獎，施工品質有保障，年底完工後，將提供潭子區安全、優質、舒適和多樣性的運動場舘 這座運動中心內，將有專屬兒童運動的設施和課程，是台中首座有兒童運動複合功能的運動中心，已完工的長春運動中心，也將增加兒童運動功能，成為國民暨兒童運動中心，讓2到12歲兒童有專屬運動空間。

盧秀燕表示，潭子運動中心完工後，將由運動局委託OT廠商營運，是朝馬、北區、南屯、長春和大里運動中心後，台中第6座完工的運動中心，台中運動城藍圖再完成一塊拼圖，建置完工里程過半。

台中市建設局表示，潭子運動中心在潭子運動公園東北側壘球場地方，是社區型運動場館，通盤考量設計，也納入當地民眾意見，保留西北側綠蔭和生態，結合運動中心和停車功能，滿足當地居民需求。

潭子運動中心為地下2層，地上5層建築，有室內溫水游泳池、體適能中心、綜合性多功能球場、羽球場、桌球場、韻律舞蹈教室，地下停車場等設施。