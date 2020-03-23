台中市防堵疫情 5大夜店暫停營業14天

新冠肺炎疫情防疫，台中市警察局今天宣布，台中市共5家大型夜店自昨天或今天起，暫停營業14天，防堵民眾聚集大型娛樂場所，衍生防疫破口。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情持續延燒，台中市政府為防堵民眾聚集大型娛樂場所可能衍生的防疫破口，台中市警察局22日凌晨會同衛生局、民政局針對轄內大型夜店稽查臨檢。

警察局指出，道德勸說，請業者主動停業14天，照顧消費者及公司從業人員健康權益，目前包括MUSE、ALTA CLUB、SHOW HOUSE秀屋、18TC及X-CUBE等5家大型夜店均表示會停業2週，為防疫工作盡一份心力。

嚴防居家檢疫、隔離者擅自外出，東勢警分局也針對轄區數間KTV、小吃店等易引起群聚感染、密閉的營業場所，擴大臨檢，向業者宣導防疫措施，並運用M-Police小電腦，查詢店內是否有居家檢疫、隔離對象，嚴防疫情擴大及引起民眾恐慌。

警察局表示，市府將持續針對轄內民眾較常聚集消費的娛樂場所、密閉式空間、易群聚感染的夜店、酒店、KTV等，加強實施稽查臨檢，並勸導相關業者主動配合暫停營業，持續強化防疫工作。