彰中校犬「文宗學姊」走了 學生希望頒給畢業證書

陪伴彰化高中學生10多年的校犬「文宗」，昨晚走完這生最後一程，離病離苦，引來彰中學生及校友無盡哀思，紛紛在牠專有臉書粉絲頁「彰中校狗黃文宗」及「靠北彰中」，表達懷念與不捨之情，小編甚至以「文宗」名義，發表一篇情深意切的訃文， 「謝謝那些曾經幫助過我的人，在我生命關頭伴我走過最後一回」。

「文宗」對於彰中人來說，有說不盡的故事，更是最鮮活的生命教育。在一篇學生參加國教署承辦的「校園關懷動物競賽」文章中，這麼描述：「文宗是我們校園裡的流浪犬，是一位非常資深的學姊，她守護我們學校十年多了。當初她還是一隻流浪犬時，學長們就經常餵養她，漸漸地她就留守在我們的學校，成為校園內的一分子。」

文章提到，「大家喚她「文宗」──以前任校長的名字命名的，不是戲謔而是一份專屬於彰中人的親暱與熟悉。隨著時間滴答的流逝，文宗也慢慢地老去，現在的她已經十多歲了，患有嚴重的白內障，以至於她失去了視力，不過幸好還有我們在，志工媽媽、志工老師和志工同學們，我們就是她的另一雙眼睛」。

當昨晚「文宗」辭世時，還是有學生陪伴著牠，並在臉書「彰中校狗黃文宗」、「靠北彰中」粉絲團宣布這項訊息，還以牠之名訃告天下，內容如下：

「有些事，淚水洗過更明白，有些愛，失去以後最清澈

當你看到這篇文章時，我已經去世，在大家的目送中離開。我曾有過許多名字：文忠、聞棕、大毛、阿黃、黃毛獸、老汪、毛老孩、彰中狗王......

或許你記得，或許你不記得，我曾出現在許多年的校刊和畢冊，據學長姐說，打從2010我就活在彰中，我曾和彰中褲一起出現在彰中彰女制服日的廣告......

我在靠北彰中一篇文可以破800個讚；我是許多學長姐帶男女朋友回學校時永遠的電燈泡；我曾失明躲在明德樓男廁被稱作綿羊，餵我的是牧羊人；現在我走了，輕輕地走，正如我輕輕地來......

謝謝那些曾經幫助過我的人，在我生命關頭伴我走過最後一回。謝謝老師、學生和曾幫助我的家長，謝謝曾來看過我的每個人，謝謝你們，謝謝守衛伯伯和小黑:)

有時候，歲月靜好，是因為有人為你負重而行。儘管我常生氣，但這些年的感動一直藏在心中。數不盡的謝謝，是我最大的祝福......

願 華枝春滿，天心月圓」