影／福壽山農場桃花林花開5成 遊客入山賞花

海拔2200公尺以上的福壽⼭農場，場內種植約2公頃水蜜桃果園，⽬前桃花開花已達3到4成，早桃開花更到5成，粉紅色桃花花開美景，吸引遊客上山賞花，農場表示，晚桃花預計持續盛開到4月初。

福壽山農場長巫嘉昌表⽰，農場栽培約8⾄10種的水蜜桃品種，為了採果時的⽅便，所有的水蜜桃樹都已矮化，春天時夢幻的桃花美景就近在身邊，他說⽬前早桃開花約4到5成，中、晚桃預計持續盛開到4月初。

巫嘉昌說，⽔蜜桃開的花多為單瓣粉桃紅⾊的花，農場果園都使⽤草⽣栽培⽅式，善待山林⼟地與樹⽊，而當在春天欣賞完桃花後， 7、8⽉暑假期間正是農場的⽔蜜桃季，別忘了上山享⽤爆汁⼜安⼼的⽔蜜桃；

福壽⼭農場⼀年四季有不同花卉，春天除了桃花外，在農場千櫻園的⼤島櫻、吉野櫻也正盛開中，4⽉的梨花、蘋果花、5月魯冰花、6月貓耳葉菊，都將準備登場迎接遊客到來。