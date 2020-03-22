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影／福壽山農場桃花林花開5成 遊客入山賞花
海拔2200公尺以上的福壽⼭農場，場內種植約2公頃水蜜桃果園，⽬前桃花開花已達3到4成，早桃開花更到5成，粉紅色桃花花開美景，吸引遊客上山賞花，農場表示，晚桃花預計持續盛開到4月初。
福壽山農場長巫嘉昌表⽰，農場栽培約8⾄10種的水蜜桃品種，為了採果時的⽅便，所有的水蜜桃樹都已矮化，春天時夢幻的桃花美景就近在身邊，他說⽬前早桃開花約4到5成，中、晚桃預計持續盛開到4月初。
巫嘉昌說，⽔蜜桃開的花多為單瓣粉桃紅⾊的花，農場果園都使⽤草⽣栽培⽅式，善待山林⼟地與樹⽊，而當在春天欣賞完桃花後， 7、8⽉暑假期間正是農場的⽔蜜桃季，別忘了上山享⽤爆汁⼜安⼼的⽔蜜桃；
福壽⼭農場⼀年四季有不同花卉，春天除了桃花外，在農場千櫻園的⼤島櫻、吉野櫻也正盛開中，4⽉的梨花、蘋果花、5月魯冰花、6月貓耳葉菊，都將準備登場迎接遊客到來。
為了促銷春天賞花季節，福壽山農場4月到6月，平日推出雙人同行4天3夜含三餐的「福壽逍遙遊優惠專案」，兩個人同房住宿4天3夜，包3餐只要8800元。
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