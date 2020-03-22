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南投縣今緊急宣布 全縣住宿式機構明天起禁探訪

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
為嚴防長照機構出現疫情，南投縣政府今緊急宣布，明天（23日）起縣內住宿式機構全面禁止探視。圖／本報資料照
為嚴防長照機構出現疫情，南投縣政府今緊急宣布，明天（23日）起縣內住宿式機構全面禁止探視。圖／本報資料照

新冠肺炎延燒全球，我國境外移入暴增，確診個案數累計至169例，其中第156例是長照機構護理師，且國外也傳出多起長照機構群聚感染，為嚴防長照機構出現疫情，南投縣政府今緊急宣布，明（23日）起縣內住宿式機構全面禁止探視。

南投衛生局指出，長照機構多為失能合併慢性病老人，倘罹患重症其死亡的風險比一般人高，因此更須嚴防群聚感染事件，考量目前國內疫情升溫，機構若發生群眾感染，恐造成社區大流行，今與社勞處開會決議全縣住宿式機構禁止探視。

南投衛生局表示，依「傳染病防治法」第 37 條第一項第二款規定，南投縣政府決定並宣布從明天（23日）起縣內住宿式機構全面禁止探視，但對有特殊探視需求，經機構評估確有需要，採實名制以1人為限，並確實掌握旅遊史、接觸史。

衛生局也說明，縣內住宿式機構全面禁止探視的訊息，已在衛生局網站、各機構網站、出入口及公告處公告周知，防疫期間請配合規定，建議民眾可採視訊關懷，降低交叉感染風險，保障自己與他人的健康，也避免增加機構內照護人員負擔。

社勞處則表示，全縣住宿式機構有護理之家21家、精神復健機構9家、老人福利機構20家、身心障福利機構8家，合計58家均將加強住宿式長照機構的分艙分流訓練課程，並落實相關人員健康管理、機構環境消毒、個案通報處置等措施。

為嚴防長照機構出現疫情，南投縣政府今緊急宣布，明天（23日）起縣內住宿式機構全面禁止探視。圖／本報資料照
為嚴防長照機構出現疫情，南投縣政府今緊急宣布，明天（23日）起縣內住宿式機構全面禁止探視。圖／本報資料照

衛生局 長照 疫情

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